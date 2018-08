Velturneret krimi skriver sig lige ind i #MeToo-debatten Kriminalpsykologen Katrine Wraa skal både finde en flink kæreste og sandheden bag fingerede selvmord.

Hun var færdig med at lægge en let makeup og kastede et tilfreds blik i spejlet. Neutral deodorant og ingen parfume«.

Sådan ruster den kloge kriminalpsykolog, enke og enlige mor Katrine Wraa sig på vej ud ad døren til en blind date, der desværre bliver både forfærdelig og fatal.

Jeanette Øbro Gerlow og Ole Tornbjerg: De ustraffede Politikens Forlag, 352 sider, 250 kroner.

Hjerteveninden Anne Mi har fået hende op på hesten igen i det store galopløb om at finde en helhjertet kæreste. Her i begyndelsen i Øbro & Tornbjergs sjette krimi, ’De ustraffede’, om Wraa og hendes politikolleger. En historie om det, victorianerne fandt værre end døden for kvinder, at blive voldtaget.

Men dengang som nu er ret og lov tilsyneladende og desværre mere maskulin end kønsløs. Alt for mange mænd slipper af sted med at skænde kvinder seksuelt uden synderlig straf eller som i titlen ganske ustraffede. Det er der nogen, som synes er for galt. Pludselig står Katrine og co. med over 200 mandlige selvmord, skjult dødsstraf for en krænkelse i fortiden. Så er der i øvrigt arriveret endnu en psykolog på Politigården, den væne Emma, specialist i voldtægt både den store rædselsfulde ude i offentligheden og den lille rutinemæssige inden for murene.

Livsstilskrimier

Katrine Wraa er en af de rigtig mange kokette kvinder ovre deres første ungdom – men langt fra noget, som ligner efterår – som skaber veritabel myldretid i dagens danske krimier. Journalistkvinder, som kender en strisser eller to, politikvinder i selve korpset. Stort set alle hjemmevant i den mere eller mindre hippe caffelattedrikkende middelklasse i metropolen. Kender både dødsruten omkring midnat og strandvejen til Cannes såvel som til Klampenborg – eller som her Toscana og Tisvilde.

Det feministiske islæt er mestendels mere Mascha Vang end Virginia Woolf. Gerne tilsat aktuelle temaer om, hvad der er oppe i tiden af problemer. Vi kalder dem livsstilskrimier.

Mon det er politisk ukorrekt at mene, at de mest er til kvinder? Jamen fik vi nogensinde at vide, hvornår James Bond børster tænder?

Det, der gør Øbro & Tornbjergs serie lidt anderledes og bemærkelsesværdig, er, at når vi skraber mascara, kaffeslabberas og moderlig sniksnak væk, har vi en engageret og velturneret kerne. I et kringlet plot, som strejfer #MeToo-bevægelsen. Tilsat fristelsen om den gammeltestamentligt tilfredsstillende selvtægt over for voldtægt, vi kender fra Stieg Larsson, Harlan Coben og Jo Nesbø.

Forfatterne har andet på bedding end glat livsrum for senmoderne kvinder. De vil afdække aspekter ved det intime liv, som sjældent tages op. Den lille ensomme død i form af tosomhedens fordækte, men ægte voldtægt.