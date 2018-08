Digter Lars Skinnebach om bøgerne i sit liv: »Jeg gider ikke gå og skamme mig over noget, jeg ikke har læst« Lars Skinnebach om den bog, han gerne selv ville have skrevet, bogen, der ændrede ham, og alle de andre bøger i hans liv.

Bogen, jeg læser for øjeblikket:

»Jeg er ved at sætte mig bedre ind i Ellen Einans poesi. Hendes vej til poesien er ydmyg og forunderlig. At hun som ansat i ældreplejen (hun debuterede som 51-årig i 1982) fandt en bog om automatskrift på lokalbiblioteket, og at hun derefter nedfældede ord og tegninger, som fascinerede hende tilstrækkeligt, til at hun begyndte at vise dem til andre. Hun sagde selv, at det var afdøde ånder, der talte igennem hende. Jeg tror, at det var jorden, der talte igennem hende. Her er et digt fra ’Jorden har hvisket’«:

Jeg som var i dag- og natthagen

Jeg var der i sommertimen,

så til vekstene,

tørket opp blodet

Åndet på lykkehjulet.

Jeg skadet ikke løvsalens mor,

bare la søvnens port

tung og fin i hennes fang.

Bare stod mørk og ny i hennes fugl.

Jeg var en bred og fast lyst.

I dag: Lars Skinnebach. Debut i 2000 med 'Det mindste paradis', udgav dette forår digtsamlingen 'TEOTWAWKI' (en forkortelse for 'The end of the world as we know it').

Bogen, jeg godt selv ville have skrevet:

»Det er meget lykkeligt at læse en bog, som man føler sig beslægtet med, fordi man derved kan opleve, at litteraturen rækker hen over tid og rum og kroppe. Det er lykkeligt, netop fordi det er en anden (eller andre), der har skrevet den. Hvis jeg derimod læser en bog, som jeg ønsker, at jeg selv havde skrevet, ville jeg bare opleve min egen begrænsning og en smerte ved ikke at have skrevet den. Den bog ville jeg nok ikke regne for stor litteratur.

’Therigatha’ er en samling af digte, som er skrevet for ca. 2.500 år siden af de første buddhistiske kvinder. Digtene handler om naturen, dagligdagens gøremål, lidelse, begær og skamløse tidligere partnere, men først og fremmest handler den om, hvad frihed er, og hvordan frihed også er en omsorg for verden«.

Bogen, der ændrede mig:

»Det ændrer mig altid at læse. Jeg bliver en læsende og sidder stille og skal være opmærksom på, hvordan jeg sidder, og hvad det gør ved læsningen. Andre gange går jeg tur, mens jeg læser. Så handler bogen mere om at dele koncentrationen mellem vejen og teksten. Det kræver øvelse at læse, og der er stadig lang vej endnu, før jeg bliver helt god til at læse.

’Snehyttens sange’ (udgivet 1930) er en samling af inuitdigte og -sange, som Knud Rasmussen har indsamlet og oversat til dansk. Der er besværgelser til at påkalde jagtdyr og hjælpeånder eller til at holde fjender fra livet. Der er beskrivelser af, hvordan man finder sine sange. Der er besyngelser af bopladsen. Der er sangkampe, som skal afgøre stridigheder mellem bopladsens fæller. Og meget mere. Sådan husker jeg det. Det var en bog, der ændrede mig, fordi den forskød min opmærksomhed fra digtenes æstetiske udtryk til de værdier og omstændigheder, der betinger æstetikken«.

Bogen, som har haft størst indflydelse på mit forfatterskab:

»Mange af de bøger, som jeg ved havde en stor indflydelse, da jeg var helt ung, har jeg svært ved at læse i dag, fordi de lukker mig inde i et verdensbillede og en tid og nogle bestemte drømme, men Edith Södergrans samlede digte åbner stadig for sindets dimensioner. I sin indledning til ’Septemberlyren’ (1918) skriver hun: »Det anstår mig icke att göre mig mindre än jag är«. Ved at læse hendes digte kan man se og føle, hvor voldsomt frigørende en enkelt sætning kan være«.

Bogen, jeg skammer mig over ikke at have læst:

»Jeg gider ikke gå og skamme mig over noget, jeg ikke har læst. Til gengæld kan jeg skamme mig lidt over ikke at kunne huske bøger eller digte, som jeg har læst. Mange bøger, selv om jeg har læst dem grundigt, måske endda skrevet om dem eller undervist i dem, husker jeg ikke som meget andet end en farve eller et ubeskriveligt rum. Det oplever jeg som en begrænsning, at jeg er så elendig til at tale om bøger, som jeg har læst tidligere. I virkeligheden vil det smarteste være, hvis jeg kunne bruge hele mit liv på at læse færre og mindre end ti ikke særlig omfangsrige bøger. Som jeg til sidst kunne huske. Men jeg bliver jo også nødt til hele tiden at være opsøgende for at finde ud af hvilke ti bøger, det er værd at bruge et liv på, ikke sandt?«.

Bogen, jeg holder af at give som gave:

»Ja, er det ikke skønt at give en bog i gave? Modtageren kunne måske have ønsket sig et mere prangende ydre, en finere genstand, men når man forærer en god bog væk, ved man samtidig, at man beriger modtageren med en genstand, der, når den først er indoptaget, kun vanskeligt kan tabes på guldbelagte gader. Jeg tror ikke, der findes noget mere berigende end at læse ’Tao Te Ching’ af Lao Tzu. Her er både et fuldstændigt billede på kosmos, og hvordan vi skal forholde os til det. Hvad mere kan man ønske sig?«.

Den bog, jeg helst vil huskes for:

»Jeg vil helst huskes for ’Øvelser og rituelle tekster’ (2011). Den er en grundlæggende erfaring af omverdenen, som jeg til stadighed bygger min kunstforståelse på. Der er ikke så mange, der har beskæftiget sig med poesidelen i den, men der er nogle digte i, som jeg er virkelig glad for«: