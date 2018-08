Forfatter Birgithe Kosovic fortæller om bøgerne i sit liv: »Jeg blev ved med at læse bagsideteksten igen og igen« Birgithe Kosovic om den bog, hun gerne selv ville have skrevet, bogen, der ændrede hende, og om alle de andre bøger i hendes liv.

Bogen, jeg læser for øjeblikket:

»Anna Libaks ’Forstå populismen!’. Hvad betyder populisme egentlig, hvis det ikke blot skal være et skældsord? Libak peger på, at populisme ikke kun er noget, der trives på højrefløjen, og at populisternes kritik rummer en rimelighed. Men bogen giver kun svar på, hvordan man forholder sig til populismen rent retorisk. Den giver ingen svar på, hvordan vi politisk forholder os til de problemer, som globaliseringen medfører. Svaret har vi endnu til gode: Hvis vi skal afskærme os imod globaliseringen, hvor skal snittet så lægges? Og hvis det vil koste økonomisk at afgrænse sig og trække arbejdspladser hjem igen, hvordan vil folkevreden så udvikle sig?«.

SOMMERSERIE Bøgerne i mit liv Hvad læser forfatterne selv? Hen over sommeren fortæller en række aktuelle forfattere om bøger, der har gjort en forskel. I dag: Birgithe Kosovic. Debuterede i 1997 med romanen ’Villa Valmarana’. Aktuel med ’Den inderste fare’ II.

Bogen, jeg godt selv ville have skrevet:

»Hertha Müller: ’Alt hvad jeg har, bærer jeg hos mig’. Det er en slags roman, som Müller skrev på baggrund af en rejse, som hun foretog med vennen Oscar Pastoir til en Gulag-lejr i Ukraine, hvor han havde været fange i slutningen af 40’erne. Da jeg læste denne bog, kendte jeg ikke meget til Müller, og jeg blev ved med at læse bagsideteksten igen og igen, for jeg kunne nærmest ikke forstå, at denne bog ikke var et personligt vidnesbyrd, men skrevet på ren indlevelse. Den skildrer overlevelsen i lejren med en intensitet, som overrumplede mig«.

Bogen, der ændrede mig:

»Jeg må tilstå, at jeg aldrig er blevet ændret af en bog. Men jeg var ved at dø af spænding, da jeg læste referaterne af ministermøderne under besættelsen i ’Den Parlamentariske Kommissions Beretning’. Det er sindssygt nervepirrende at se denne gruppe mænd kæmpe med hinanden og med de sværeste af alle spørgsmål: Hvor meget af vores frihed skal vi ofre for freden? Hvor meget af vores fred skal vi ofre for friheden? I fjendskab er der kun dårlige svar«.

Den seneste bog, der fik mig til at græde:

»’De sidste timer’, som består af afskedsbreve fra 112 modstandsfolk, der blev henrettet af tyskerne under besættelsen. Fejlagtigt gik jeg i gang med at læse den, mens jeg sad i S-toget«.

Den seneste bog, som fik mig til at le:

»Mads Brügger: ’11.11.11’. Brügger har næse for det finurligt ondartede, og denne bog, som vel bedst kan sammenlignes med en dokumentarfilm, er ingen undtagelse. Den handler om en Pierre Flensborg, som sidder fængslet i Mexico for forsøg på at smugle Gaddafis søn ud af landet 11.11.2011. Brügger begynder at skrive med Flensborg, og det viser sig, at sagen er meget speget. Det hele lyder meget mærkeligt og utroligt, men det er en ægte autentisk historie«.

Bogen, som har haft størst indflydelse på mit forfatterskab:

»Der er for mange af dem. Men hvis jeg skal sige, hvor jeg leder nu, er det i filmdramaturgiens opskrift på den gode fortælling med alle dens klassiske vendepunkter«.

Den bog, jeg synes er mest undervurderet:

»Det ved jeg ikke, men den bog, som jeg glæder mig allermest til at læse, er Jens-Martin Eriksens kommende roman ’Helter Skelter’, som udkommer i januar 2019. Hvordan ser konfrontationerne, terroren, sikkerhedssituationen ud om 10 år i Danmark og Europa? Bogen giver et muligt svar«.

Bogen, jeg ikke kunne læse færdig:

»Carsten Jensens ’Vi, de druknede’. Det kollektive subjekt sugede spændingen ud af fortællingen for mig«.