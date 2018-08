Krimiforfattere kritiserer Politiken: Anmeldelsen af vores bog er kvindenedgørende. Har anmelderen overhovedet læst bogen? Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg har skrevet krimien 'De ustraffede', som fik 4 hjerter af Politikens anmelder Bo Tao Michaëlis. Men de mener, at hans anmeldelse er fuld af fejl og kvindenedgørelse. Læs deres indlæg og Michaëlis' svar her.

Vi har ikke for vane at kommentere anmeldelser af vores bøger, og vi vil gerne understrege, at vi ikke er utilfredse med de fire hjerter, vores roman ’De ustraffede’ fik i Politiken lørdag 18. august. Men Bo Tao Michaëlis’ anmeldelse er fyldt med faktuelle fejl og kvindenedgørelse i en grad, der gør, at vi har besluttet at tage til genmæle.

Først og fremmest er vi i tvivl om, hvorvidt Michaëlis rent faktisk har læst romanen, eller om han bare udnytter den til endnu et raskt bagholdsangreb på kvinder, i særdeleshed dem, der drister sig til at indtage rollen som protagonist i en krimi. Eksempelvis skriver han om alle de »mange kokette kvinder ovre deres første ungdom«, der »skaber veritabel myldretid i dagens danske krimier«.

En lynhurtig optælling af hovedpersonerne i de for tiden mest populære krimier (eksempelvis af Jussi Adler-Olsen, Lone Theils, Jesper Stein, Julie Hastrup, Jens Henrik Jensen og Elsebeth Egholm) viser mere eller mindre dødt løb mellem mandlige og kvindelige hovedpersoner. Og at alderen for disse hovedpersoner er nogenlunde ens. Så hvorfor tale om »veritabel myldretid« for »kokette kvinder ovre deres første ungdom«? Kokette? Ordet er ifølge Den Danske Ordbog en både gammeldags og nedsættende betegnelse for kvinder.

Kvinder skal helst være unge, smukke og endimensionelle og så ellers lade mændene handle og tale, lader til at være Michaëlis’ underliggende agenda. Øbro & Tornbjerg

Det hedder videre om kvinder, der formaster sig til at befolke nutidens kriminalromaner, at »de færdes hjemmevant i Cannes og Klampenborg ... eller som her i Toscana og Tisvilde«.

Der er dele af romanen, der foregår ved den sjællandske nordkyst, eftersom det er her, Katrine Wraa bor. Men det er drabschef Per Kragh, der må afbryde en ellers velfortjent ferie i Toscana i starten af bogen.

Michaëlis fortsætter: »Når vi skraber mascara, kaffeslabberas og moderlig sniksnak væk ...«.

Ja, vi har en scene, hvor Katrine Wraa gør sig klar til en date. Den er med ene og alene for at illustrere hendes videnskabelige viden om, at feromoner, som spiller en rolle i menneskers tiltrækning af hinanden, bliver forstyrret af parfume. Pænt nørdet tilgang til en date, når vi selv skal sige det.

Der er ingen kaffeslabberaser i bogen, men ja, der bliver drukket en del kaffe på politigården – politifolk drikker faktisk en del kaffe i virkelighedens verden. Intet sted i romanen er der »moderlig sniksnak«. Der er scener mellem Katrine og hendes datter, som vi bruger meget bevidst til at vise, hvordan sund tilknytning skabes. I modsætning til dysfunktionel tilknytning, som i sidste ende skaber de voldtægtsforbrydere, der bliver slået ihjel i bogen. Katrine Wraa reflekterer over dette – igen ud fra sin psykologfaglige viden.

Michaëlis bruger konsekvent et sprog om kvindelige karakterer, som signalerer, at det kvindelige ikke skal tages seriøst. Vores hovedperson Katrine Wraas arbejdskollega, den dybt professionelle retsmediciner Anne Mi, bliver således med Michaëlis misogyne sprogbrug pludselig til »hjerteveninden«.

»Vi kalder dem livsstilskrimier«, konstaterer Michaëlis. Men hvem gemmer sig bag dette royale »vi«, spørger vi med undren. Og er »livsstilskrimier« den nye afløser for det lige så nedladende begreb »femikrimi«?

Michaëlis skriver videre: »Mon det er politisk ukorrekt at mene, at de (»livsstilskrimierne«) mest er til kvinder? Jamen fik vi nogensinde at vide, hvornår James Bond børster tænder?«.

Ja, Michaëlis. Det er politisk ukorrekt. Og der er en grund til, at politisk ukorrekthed over for kvinder er blevet noget, vi taler om. Vi skriver samfundskritiske krimier, bøger, der er velresearchede. Nogle mener endda, at de er temmelig nørdede og videnskabelige. Spørgsmålet er, om krimier kun er gode i Michaëlis’ univers, når de handler om mænd, der opfører sig, som de gjorde i 1950’erne. Som James Bond. Det vil sige som mænd, der nedlægger kvinder på stribe, og som stikker en flad, når hun er ’hysterisk’. Kvinder skal helst være unge, smukke og endimensionelle og så ellers lade mændene handle og tale, lader til at være Michaëlis’ underliggende agenda.

Kære Politiken. Lørdagens anmeldelse er kun én i en lang række af kvindenedgørende anmeldelser fra Bo Tao Michaëlis’ tastatur. Vi har ingen problemer med at få kritik, men vi synes, at tiden (heldigvis) er løbet fra det kvindesyn, der kommer til udtryk i Bo Tao Michaëlis’ anmeldelser.