I denne sommerserie, der slutter i dag, har Politikens Thomas Bredsdorff tegnet portrætter af litterære figurer, der har gjort et uudsletteligt indtryk på ham:

Litteratur lever af sine fiktive personer. Og nogle romanfigurer er så stærke, at de virker lige så levende som mennesker af kød og blod.

Litterært portræt: Hun vendte hjem for at nå frem. Hun vil ikke lade sig nøje. I al sin skrøbelighed er hun et af de stærkeste væsner i rækken af danske romanfigurer Hovedpersonen i Klaus Rifbjergs roman ’Anna (jeg) Anna’ er syg. Og bliver alligevel mere rask end de fleste romanpersoner. Anna er den sidste person i sommerserien om store litterære figurer.