Fransk stjerneforfatter har skrevet en enkel og tankevækkende roman om børns tavse loyalitet Delphine de Vigan har skruet ned for den fortællemæssige opfindsomhed i sin nye bog for at tegne et nænsomt portræt af to unge drenge med kurs mod afgrunden.

Skoledrengene Théo og Mathis har et hemmeligt gemmested under trappen til skolens kantine. Her mødes de og drikker stærk spiritus i frikvarteret.

De er 12 år gamle. Théos liv er delt mellem en dybt forsumpet, arbejdsløs far, og en mor, som ikke vil kendes ved Théo, når han kommer hjem fra faderen. Da han var mindre, blev han overleveret ordløst, »som et gidsel, der blev givet i bytte for en eller anden ukendt vare«, nu rejser han alene med metroen og har otte stop til at akklimatisere sig.











Klassekammeraten Mathis bor i et tilsyneladende velfungerende hjem, men kun på overfladen: Hans mor bærer rundt på egne traumer, og hans far lever et skyggeliv på nettet, når resten af familien sover.

’De loyale’ har som sit tydelige tema, hvordan børn bærer deres forældres synder på sig med en tavs loyalitet.

Forholdet mellem forældre og børn er ikke et ukendt tema hos franske Delphine de Vigan, der i sine tidligere romaner ’Alt må vige for natten’ og ’Baseret på en sand historie’ tog overraskende formmæssige midler i brug og skabte fortællinger, der balancerede på en sart knivsæg mellem fiktion og virkelighed.

Men i sammenligning med de to foregående romaner er den entydigt fiktive ’De loyale’ et langt enklere værk, men følsomt og fint fortalt med en glasklar tone af melankoli.

De voksnes sted

Fortællingen er spaltet ud mellem Théo, Mathis, Mathis’ mor, Cécile, og drengenes lærerinde Hélène, der som den eneste på skolen fornemmer, at der er noget galt.

Fire ligestillede fortællerstemmer – eller det vil sige: Cécile og Hélène er begge jegfortællere, mens drengenes historie fortælles i tredje person. Et lidt besynderligt valg, som har den indlysende følgevirkning, at man som læser prompte sætter sig i de voksnes sted, hvilket understreges af Hélènes unødigt belærende tone, som når hun siger:

»Men inderst inde ved jeg det godt. Jeg ved, at børn beskytter deres forældre, og at denne tavshedspagt indimellem ender med at slå dem ihjel«.

’De loyale’ er en stærk læseoplevelse

Det føles som relativ sikker grund under læserens fødder, men også lidt ufarligt og spøjst for en roman, der i øvrigt stiller sig på børnenes side.

Som thriller betragtet bliver det derfor aldrig rigtig uhyggeligt, mor er jo lige ved hånden, om man så må sige.

Alligevel er ’De loyale’ en stærk læseoplevelse, ikke mindst fordi de Vigan med nuancer og nænsomhed skildrer den tynde skillelinje, der går mellem dem, der klarer sig, og dem, der går til grunde.

Som når Mathis’ mor, Cécile, overmandes af mindreværd, fordi hun kommer fra en lavere social klasse end sin mand, og beskriver sig selv som »den klodsede fugl med blæksort fjerdragt, der drømmer om at være en hvid fugl«. Hun er lammet af frygt for, at hendes sociale arv går videre til sønnen, og at hun således er indirekte skyld i hans mistrivsel.

Romanen stiller spørgsmål som: Hvor meget skal der til, før et barn går til grunde? Og: Hvor lidt skal der til for at redde et liv?

Det er tankevækkende spørgsmål, som driver læsningen frem, og så lever man med, at den fortællemæssige opfindsomhed denne gang har måttet vige pladsen for dagsordenen hos Delphine de Vigan.