Fra »velskrevet skuffelse« til »vigtig fortælling«: Bestsellerforfatteren Morten Pape skiller vandene med sin roman nummer to Anmelderne er uenige om Morten Papes ’Guds bedste børn’.

Morten Papes anden roman, ’Guds bedste børn’, deler anmelderne, ligesom hans debutroman, den selvbiografiske ’Planen’ fra 2015 om livet i det sociale boligbyggeri på Amager Urbanplanen, gjorde.

Men dengang tordnede han ind på den litterære scene med 40.000 læsere, modtog Bogforums debutantpris og fik blandt andet seks stjerner af Berlingskes anmelder Anne Sophia Hermansen, der mente, at ’Planen’ var »årets vildeste og mest velskrevne bog«.

Til gengæld kalder hun ’Guds bedste børn’, der handler om et racistisk drab begået af nogle drenge på Amager, for »en velskrevet skuffelse« og mener, at Morten Pape er »faldet i gryden med politisk korrekthed«.

»Opfølgeren lider under et ideologisk blik, man nok skal tilbage til 90’erne eller begyndelsen af nullerne for at synes er radicool. Lidt en skuffelse for os, der havde store forventninger til den bog, der ville følge efter ’Planen’«, skriver Anne Sophia Hermansen (tre stjerner).

Heller ikke Kristeligt Dagblads anmelder Nils Gunder Hansen er rigtig glad.

»Man kan selvfølgelig ikke bede en forfatter om at lave et skønmaleri, men jeg synes, at ’Guds bedste børn’ bliver for endimensionel og demonstrativ i sin udmaling af håbløsheden i personernes liv«, skriver han og giver også tre hjerter.

Weekendavisens anmelder Klaus Rothstein betegner romanen som »amagerkansk voldsrealisme uden omsvøb«.

»’Guds bedste børn’ er ikke nogen velafmålt roman. Den er lovlig kulørt, skabelonagtig og lang, sådan som romaner med utilslørede bestsellerhensigter alt for ofte er, og den mangler sproglig skønhed for at være mindeværdig. Men på sin egen måde er den betydningsfuld«, skriver han.

Her i avisen giver Alexander Vesterlund romanen fire hjerter og roser derimod Papes »evne til at skrive stærke scener og gode replikker«.

»Når jeg læser bogen, kan jeg godt glemme at interessere mig særligt for plottet, der er overraskende tyndt, men jeg lader mig for det meste rive med, fordi Pape skriver så godt, at man bare interesserer sig for, hvad der foregår«, skriver Alexander Vesterlund.

Børsens anmelder Line Rasmussen er den mest begejstrede. Hun uddeler fem stjerner til ’Gud bedste børn’, selv om det er en roman, hun på den ene side ikke har lyst til at læse igen og på den anden ikke fortryder, at hun har læst.

»Pape har skrevet en rå, realistisk roman om fremmedhad, danskerhad, fraværende fædre og mødre, der prøver. Om et svigtende kommunalt system og tonstung arv. Det er en vigtig fortælling«, skriver Line Rasmussen.