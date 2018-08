Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Astrid Lindgrens datter kritiserer ny dansk-instrueret portrætfilm: »Astrid havde sagt et absolut og rungende nej« Ny spillefilm om den svenske forfatter møder kritik for at omtale hemmeligt livskapitel.

Ingen aner, hvad Astrid Lindgren tænkte og følte, da hun som ganske ung blev gravid med en 30 år ældre redaktør. Derfor burde man ikke lave en film om den periode af hendes liv. Sådan siger datteren af den svenske forfatter Astrid Lindgren, Karin Nyman, til det svenske magasin Vi kort før premieren på den nye store spillefilm ’Unge Astrid’, der er instrueret af danske Pernille Fischer-Christensen og vises i de svenske biografer om to uger. Filmen handler om en af de mindst beskrevne perioder af Lindgrens liv i 1920’erne, hvor hun som ung skribent på Vimmerby Tidning indledte et forhold med gifte redaktør Reinhold Blomberg. Lindgren blev gravid og måtte som 18-årig rejse til Danmark for at føde en søn i al hemmelighed. »Den her film kunne aldrig have været lavet, mens mor havde levet«, siger Karin Nyman i interviewet ifølge den svenske avis Expressen. Indtil Astrid Lindgrens død i 2002 forblev affæren med redaktøren Reinhold Blomberg en hemmelighed, som den yderst private forfatter aldrig beskrev for hverken familie eller venner. Derfor er det »absurd« at ville skabe en film om det, siger den i dag 84-årige datter Karin Nyman. Læs også: Instruktør bag Astrid Lindgren-film på Berlinalen: »Vi mangler film om kvindeskæbner og deres dilemmaer« Det er den danske instruktør Pernille Fischer Christensen, der har instrueret filmen, som har danske Alba August og Trine Dyrholm på rollelisten. Til magasinet Vi siger instruktør Pernille Fischer Christensen, at filmen skal ses som en hyldest til Lindgren og som en påmindelse om, at forfatteren var en vigtig foregangskvinde. ’Unge Astrid’ har premiere i de danske biografer 31. januar 2019.