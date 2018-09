Boganmeldelse: Velskrevet pastiche fra den store franske revolution mister pusten Selv om 'Den Tavse Dreng' med snoninger beholder os i sit favntag, bliver det desværre løsere undervejs.

Med ’Færten af død’ skrev den Cambridge-uddannede historiker og forfatter Andrew Taylor en både spændende og interessant historisk krimi fra den amerikanske frihedskrig 1776, som reelt var en borgerkrig.

Her var romanens gerningssted, New York, en proengelsk britisk holdt fæstningsby, hvor kravet om uafhængighed fra England blev et blodigt skel og spor igennem koloniens familier. Den naive og nygifte embedsmand af jævne kår Edward Savill blev udstationeret i den allerede dengang store havneby. Hurtigt involveret i mord med rødder i både det ene og det andet. Alt serveret med stil og sprog, som mimede 1700-tallets rationalistiske og causerende observationer af mystiske ting og sager. En fin og fremragende pastiche som fik flere priser i sit hjemland.

Her i ’Den tavse dreng’ er der gået rigtig mange år siden sidst.

Vi kastes på de første sider ud i den franske revolutions tredje år, 1792, med den blodige storm på Tuilerierne og med kongens residens i Paris som startskuddet til kongerigets endelig fald.

I samme lyse augustnat overværer en halvstor knægt, Charles, i et palæ tæt ved slottet og Seinen, at hans mor, Savills letlevende bortløbne, men aldrig fraskilte hustru, bliver brutalt maltrakteret og muligvis myrdet. Det sidste vides ikke med sikkerhed.

Thi drengen løber væk fra det hele og sværger evig tavshed for sig selv og sin mor om, hvad der just skete denne skæbnesvangre dag. Nu hjemme i England er Savill blevet kontaktet af den gådefulde godsejer, hans tidligere chef Rampton, skabt af samme sinistre stof som de mange kyniske efterretningsmænd i engelske majestæters hemmelige tjenester. Charles, som jo er Savills om ikke biologiske så lovformelige søn, er endt op hos en rænkefuld fransk greve med klandestine hensigter sammen med sin tyske livlæge, som synes mere gotisk, end godt er.

Rampton vil nu fra egne gustne og gedulgte motiver have Sawill til at kontakte sin ’søn’ og tage ham fra disse frække franske emigranter. Som altid hos Taylor er alt anlagt meget elegant og intrigant.

Men lyder det lidt forvirrende, kære læser? Det skal det være. Just så labyrintisk og lønligt som hos de store viktorianske intrigemagere Charles Dickens og Wilkie Collins.

Men vi befinder os tæt på kurbyen Bath, og så er vi jo faret ind i Jane Austen-land med kækt kalkulerende herremænd og kokette, kloge præstedøtre. For min smag også faret lidt vild. Handlingsmætheden daler for brat hen over midten. Selv om historien med snoninger beholder os i sit favntag, bliver dette løsere. Om end det ender med en tidstypisk overraskelse som sidste krinoline til kjolen.