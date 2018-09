Fængslet fordi hun kørte bil: Erindringsbog af modig saudiarabisk kvinde har stærke politiske budskaber Manal al-Sharifs bog 'Med hånden på rattet' bliver til tider en smule langstrakt, men forfatterens politiske hjerte og målsætning skinner tydeligt igennem.

I disse uger fører Amnesty International en kampagne for befrielsen af flere kvindelige saudiarabiske menneskerettighedsaktivister, og i begyndelsen af august førte anholdelsen af flere af dem til en regulær diplomatisk krise mellem Canada og Saudi-Arabien på grund af førstnævntes kritik af saudiernes gentagne brud på menneskerettigheder. Blandt nogle af de anholdte er Samar Badawi, der sammen med Manal al-Sharif førte sag mod de saudiarabiske myndigheder for at få lov til at få et offentligt udstedt kørekort og, ja, køre. I bil. Uden en mand.

Inspireret af Det Arabiske Forår og med de sociale medier som værktøj lagde al-Sharif i 2011 en video af sig selv, mens hun kørte bil, op på YouTube, hvilket fik det hemmelige politi til at hente hende midt om natten og smide hende i fængsel i ni dage, blandt andet for at have startet kampagnen Women2Drive. Kvinderne ville køre selv og ikke hver eneste dag være afhængig af en bror, en far eller en søn, der kan gi’ et lift til arbejdet – en ubegribelig lavpraktisk og alligevel totalt handlingslammende foranstaltning.

Boganmeldelse Manal al-Sharif: Med hånden på rattet Oversat af Maya Salonin. Forlaget Indblik. 339 sider. 249,95, kroner.

Denne historie og mere – meget, meget mere – får vi serveret i en spændende, om end til tider en smule langstrakt, erindringsbog af denne ufatteligt modige kvinde, der i dag lever i eksil.

Manal al-Sharifs bog fortæller i bund og grund historien om, hvordan petro dollars hældt ned i lommerne på ekstremister i en nydannet nation, der mest af alt drives som al Saud-familiens private virksomhed, i den anden ende boner ud som verdens mest repressive styre.

Det er populært at kalde de ekstremt traditionelle og tilbagestående sociale normer, især dem, der gælder for kvinder, for middelalderlige. Men det prædikat forhindrer os i at se tilbage i historien – for eksempel at for blot halvtreds til halvfems år siden levede beduinkvinder i området et langt friere liv, end kvinderne i Saudi-Arabien gør i dag. De gik ikke tildækket, og kønnene var langt mere blandede, end det er tilladt i landet i dag.

Det er en historie, som går igen i filmen ’The Poetess’ om den saudiske digter Hissa Hilal, der på trods af sit kvindelige køn deltog i Million’s Poet, et arabisk realityshow, hvor deltagerne konkurrerer om at skrive digte.

I kamp med genrens forcerede sensationalisme

Både Hilal og Al-Sharif henviser til de tidligere, mere frie tider for kvinderne i Saudi-Arabien, og begge beskriver en vigtig begivenhed i 1979, da terroristen Juhayman al-Otaybi angreb Mekka på grund af utilfredshed med den ’manglende’ strikse tolkning af islam og på den måde medvirkede til, at salafismen fik (yderligere) tag i det dengang forholdsvis nydannede land. De katastrofale følger kender hele verden efterhånden.

Når man kender til kritikken af denne genre af muslimske kvinders erindringsbøger udgivet i Vesten, er det svært ikke at bemærke, at der er en vis skabelon, der går igen. Manal al-Sharif skriver det selv i takketeksten sidst i bogen: Hun ville skrive om sit politiske arbejde med Women2Drive (først havde hun ikke tænkt sig at skrive en bog overhovedet, men blev kontaktet og overtalt af et amerikansk forlag), men forlaget sendte manuskriptet retur med ønske om flere personlige anekdoter, de ville have hendes livshistorie, hvilket vi nu har fået, skrevet sammen med en professionel medforfatter.