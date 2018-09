Anmeldelse: Bestsellerforfatters nye krimi egner sig godt til at blive slugt i glubske bidder i hængekøjen 'Sommerhus med swimmingpool' handler om en sommerferie, der går helt galt.

Hvilken drift er stærkest hos en mand? Sulten efter en kvinde, driften efter at imponere en anden mand, trangen til at beskytte sine døtre – eller længslen efter at passe ind i sociale normer? Det spørgsmål sættes på spidsen i det psykologiske drama, hollandske Herman Koch folder ud i sin seneste roman, ’Sommerhus med swimmingpool’.

Herman Koch: Sommerhus med swimmingpool Oversat fra hollandsk af Birthe Lundsgaard. People's Press, 391 sider, 250 kroner.

’Sommerhus med swimmingpool’ ligner i høj grad Herman Kochs foregående roman, ’Middagen’, hvis genistreg lå i den skarpt dramaturgiske inddeling af fortællingen i aperitif, forret, hovedret, dessert og digestif. Også her var det en tiltagende utroværdig mandlig jegfortæller, der førte ordet, og også det handlede i høj grad om en fars beskyttertrang over for sine børn. Tilsat et drys voldelig forbrydelse med dertilhørende kriminalistisk opklaringsarbejde, saftigt serveret over bøffer, årgangsvin og syrlige stik til den gourmet-foodie-kultur, der præger restaurantbesøg i disse år. Det var en opskrift, der solgte bøger, og man kan ikke fortænke Koch i at forsøge at gentage succesen, denne gang med celebritykulturen som skydeskive. Faren ved gentagelsen er dog også, at man begynder at fornemme de gimmicks, der ligger bag Kochs skrivestil, som er effektiv og underholdende, men ikke videre dybsindig.

Romanens jegfortæller, Marc Schlosser, er praktiserende læge især for patienter fra den kreative klasse. En af hans patienter er den berømte skuespiller Ralph Meier. Ved en teaterpremiere fatter Meier interesse for Marcs hustru, Caroline, og derefter begynder de at ses privat. Da familien Meier inviterer familien Schlosser med i sommerhus, tager dramaet fart.

Fra første færd afslører Marc sig som en kynisk og afstumpet hovedperson. Måden, han beskriver sine patienter på, er morsom og samtidig dybt foruroligende (»Jeg har ikke behov for at se dem, de kropsdele, som solen aldrig skinner på (...) Ud af øjenkrogen ser jeg våde totter af kønshår, røde, betændte, bare pletter, hvor der aldrig mere vil vokse hår, og jeg tænker på et fly, der eksploderer i luften«).

Hans beskrivelser afslører et menneske, der er kendetegnet ved både foragt for andre og manglende empati, og hans indre liv står i kontrast til hans ordentlige ydre fremtoning som nydelig familiefar og læge – og den afgrund skal vise sig afgørende, da der sker en forbrydelse i titlens sommerhus, og Marcs lægeløfte kommer i spil i kampen mellem de småborgerlige idealer og det uciviliserede handyr indeni.

’Sommerhus med swimmingpool’ både ligner og lyder som en ferieroman – og egner sig godt til at blive slugt i glubske bidder i hængekøjen. Koch doserer nøje læserens viden, tilbageholder information for at levere dem med en velplaceret smæld, så spændingen holdes intakt gennem læsningen. Det bliver dog ved det kyniske og overfladiske, for ingen af figurerne bliver til mere end netop figurer i et kulørt spil. Men det er underholdende, så længe det varer.