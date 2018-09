Anbefalinger: Her er tre frodige romaner for læseheste i alle aldre Steffen Larsen guider til tre young adult-bøger, som man sagtens kan læse, selv om man umiddelbart er ældre end målgruppen.

Som bekendt er det os voksne, der læser bøgerne for unge. Romaner, der går under betegnelser som cross-over, young adult eller blot ungdomsbøger. Omkring 55 procent af læserne til disse bøger var over 30 år ved den sidste opgørelse over udlån fra bibliotekerne. Så det er bare at gå i gang, hvad enten du nu er pensionist eller bare perfektionist! Der er nok at tage af, og de fleste er fyldige og mættende.

En flot debut

Verden er ond! I landet Orïsha er de »gudbenådede« jaget vildt. Kongen og hans gendarmer er nådesløse over for den del af folket, som tidligere stod for blødhed og magi. Pigen Zélie så sin mor hænge i et træ. Hendes far blev banket til pindebrænde. Men der er stadig håb om, at de gamle guder vil vågne igen. Tomi Adeyemi har med sin vældige bog om ’Children of Blood and Bone’ med den danskklingende undertitel ’Solstenen’ sat en ny standard for, hvordan man kan blande nutidens hændelser med fortidens spøgelser.

Den blot 23-årige afroamerikanske forfatter er inspireret af både vestafrikansk mytologi og Black Lives Matter-bevægelsen. Det er en krasbørstig blanding. Man skal holde øjnene klare og hjertet varmt. Og vi er også i Hunger Games-land, hvor ingen kamp bliver vundet, uden at du mister en del af dig selv undervejs.

Zélie og hendes bror jagter de genstande, som kan genoplive fortiden. Undervejs bliver de bragt sammen med kong Sarans børn, men kan man nu stole på dem? Bogen fortæller om tvivl og tro, usikre alliancer, magi i metermål og fortælles i et sprog, der er tykt af nødvendighed. Historien SKAL på bordet. Den foregår her og nu. Altid.

Der er en intensitet over fortælletonen, som hæver ’Solstenen’ op over det meste af sin slags. Der bliver kæmpet og lidt, men i virkeligheden består en stor del af handlingen af personernes erindring og deres motiver. Det er en flot debut. Filmen er allerede på trapperne, og i et efterskrift takker Tomi Adeyemi 117 navngivne personer. Det er 57 mere end i John Greenes seneste. Hun takker også ægteparret Obama, fordi de var med i kampen.

På en støjplaget planet

Verden er fuld af støj. På planeten New World kan man høre hinandens tanker. Intet er skjult. Og det har givet grobund for en vanvittig måde at indrette en del af nybyggersamfundet på.

Nu flygter drengen Todd med sin taletænkende hund. Han møder pigen Viola, som er styrtet ned med sit rumskib. De bliver forfulgt og forrådt. De kæmper sig vej frem imod områder, som måske er knap så ekstreme. Der bliver snakket og støjet. De forskellige personer popper op som i et dukketeater og forsvinder igen.

Patrick Ness har en henslængt måde at forvalte sproget på i ’Knivens stemme’, der er første bind i ’Chaos Walking’-trilogien. Han har ikke helt fanget, at selv den længste historie (og måske især den) skal begynde med et hørligt knald. Anslag. Anslag. Anslag. Hr. Ness har masser af tid og 3 x 500 sider plus at brede sig over. Samtidig har oversætteren ikke ret i, at hunde »lægger« deres prutter.

Patrick Ness! Er det ikke ham med den hjertegribende bog ’Monster’? Jo, det er, men så har han heller ikke fået udgivet noget af nævneværdig tyngde siden. Og ’Monster’ var en historie, han overtog efter den kræftsyge kollega Siobhan Dowd. Derfor var den stærkt koncentreret om to ting: døden og sandheden.