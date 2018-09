Blå bog: Jason Lutes

Amerikansk tegneserietegner, født i 1967 i New Jersey, men vokset op i Missoula, Montana. Uddannet på Rhode Islands School of Design med en bfa i illustration, 1991. Har tidligere udgivet tegneserierne ’Jar of Fools’ (1994), ’The Fall’ (2001, med Ed Brubaker) og ’Houdini: The Handcuff King’ (2007, med Nick Bertozzi).

Jason Lutes begyndte at tegne

’Berlin’ i 1994 og udgav serien over 22 hæfter 1996-2018. De første 8 numre blev samlet i bogen ’Berlin: City of Stones’ i 2000, mens de følgende 8 blev udgivet samlet med titlen ’Berlin: City of Smoke’ i 2008. Tredje samling har fået titlen ’Berlin: City of Light’ og udgives separat samtidig med den store omnibusudgave.

På dansk er udkommet ’Berlin, en by af sten’ (2005) og ’Berlin, en by af bly’ (2010), begge oversat af Per Vadmand.

Tredje bind er endnu ikke planlagt til udgivelse på dansk.

Vis mere