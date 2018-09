De vrede unge mænd: Bog om 'Omar - og de andre' giver en kvalificeret analyse af et af vort samfunds mest komplekse problemer Aydin Soei giver et interessant vidvinkel-perspektiv på bande- og ghettoklassifikationer, og hvad de gør ved unge utilpassede mænd.

Den sensationshungrende læser må væbne sig med tålmodighed, for det er først på side 234 i kapitlerne ’Omar kommer til byen’, og ’Angrebene – og sociale overdrivelser i bandemiljøerne’, at læseren møder den Omar, som har lagt navn til denne bog. Og som i 2015 dræbte to uskyldige mænd i terrorangrebet ved Krudttønden og synagogen i København, inden han selv blev dræbt i en skudduel med politiet.











Forinden denne erindring træder en anden Omar, ’Blågårdsgade-Omar’, frem. Han har udtalt sig til forfatteren, både da han var 20 år gammel i 2008, og nu som 30-årig reflekteret borger til den nye bog, som er en fortsættelse af Soeis ’Vrede unge mænd’, hvorfra enkelte af kapitlerne går igen i opdaterede versioner.

’Blågårdsgade-Omar’ har en voldsom fortid, bl.a. som syrienskriger, men er nu i bogens sammenhæng en interessant modsætning til drabsmanden Omar. Normaliteten og ønsket om job og familie har fået tag i ham. Hvilket ikke gør ham til en mønsterbryder. En pointe er her, at tendensen med at udråbe alle, der klarer den, til mønsterbrydere, giver det indtryk, at alle de andre – flertallet af unge mænd i ghettoerne – vil mislykkes. Den gængse brug af mønsterbryderbetegnelsen underminerer således det potentielt store individuelle udviklingspotentiale, som eksisterer i de udsatte boligområder, ved at fremstille de unge, som lykkes i livet, som ’undtagelser’.

Bogen er ikke et casestudie, men et mere ambitiøst projekt, hvor en sociologisk analyse af baggrunden for vreden hos de unge mænd i ghettoerne præsenteres. En generel forudsætningsanalyse hjulpet på vej af især de franske sociologer Pierre Bourdieu og Loïc Wacquant samt den svenske kulturforsker Ove Sernhede.

Hvorfor Omar el-Hussein blev til den radikale afviger, han blev, kan analysen ikke svare direkte på. Men hans livs usle forudsætninger, hans (u)mulighedsbetingelser gøres tydelige i samlingsbegreber som modborgerskab og bydelsnationalisme. Aydin Soei drager bandeforskning fra USA og Frankrig ind i den danske diskussion. Vil man, som Soei vil, grave et spadestik dybere, end det er sædvane i ghetto- og bandediskussioner, er det både nødvendigt og tilmed ret så spændende som læser at få foræret dette vidvinkelperspektiv.

Modborger er ikke noget, man fødes som, det er noget man (mis)dannes til at være. I bogens perspektiv er den måde, samfundet benytter klassifikationer på som ’muslim’, ’ghetto’, ’andengenerationsindvandrer’, ’visitationszoner’ osv. en strukturel måde at producere andenrangsborgere på.

Nogle unge reagerer med vrede og med dannelse af parallelsamfund i form af bander som reaktion på den negative forskelsbehandling, de oplever. For nogle få af ghettoens unge bliver banden den sociale sammenhæng, hvor de skal opleve anerkendelse. De fleste unge i banderne kommer fra desintegrerede familier med fraværende eller voldelige fædre. Hvilket giver den dominerende gadebandes navn i bogen, Loyal to Familia, en sær ironisk lyd.