Må man onanere i Bilka? Vellykkede ungdomsnoveller dykker ned i familiehavets dybder En stærk samling noveller for unge om at leve med de voksne. Det er både til at grine og tude over.

En novellesamling med forskellige stemmer må være den ultimative prøve for en forlagsredaktør. Det er ligesom stangspring. Man skal komme godt fra start, man skal have overblik, man skal sno sig, og man skal lande blødt. Det er en kunst. For to år siden kom på Gyldendal 'Det du ikke ved' med ti historier for unge om hemmeligheder og løgne. Det er en utrolig vellykket kombination af nye og gamle fortællere, af slemme og søde gerninger. Et velredigeret håndslag mellem held og (forlægger)forstand. Det sker ikke hver gang. Nu er der andre boller på bogsuppen For samtidig kom på Carlsen en samling for store børn 'Mit første kys', der – hvor velmenende den end er – faldt sammen som en kage uden energi og overblik, fordi de medvirkende, på nær en enkelt (Tina Sakura Bestle), skrev dagbogsagtigt om netop det – mit første kys. Det er sjældent det bedste.









Nu er Carlsen på banen for unge med 'Mellem os', der samler ti historier om familien. Nu er der andre boller på bogsuppen. Den starter stærkt med Kristina Aamands 'Frontkæmperen', der fortæller om en 'brun' pige, som har forladt sin familie, som kender til krisehjem og passer på sin ryg, når hun færdes ude. Læs også: Ny metathriller af Peter Høeg: 'Gennem dine øjne' rejser ind og ud af bevidstheder, men taber sin læser på rejsen Nu er hun i fjernsynet, fordi hun har skrevet en bog. En overvenlig interviewer med medfødt medfølelse og tænd og sluk-smil følger hende ud og helt alene kører pigen hjem til sin lejlighed. Hun får kommentarer med fra den 'brune' taxachauffør, og hun holder øje med parkeringspladsen neden for lejligheden, og hun går ofte forbi køleskabet, hvor der står en papvin. Uden at skære historien ud i pap får Kristina Aamand skabt en stemning og antydet en skæbne uden at male med den brede pensel. Man glemmer ikke den ensomme frontkæmper lige med det samme. Det samme gælder Sarah Engells hundehvalpe i skilsmissekurven; man glemmer heller ikke Tomas Lagermand Lundmes dreng i familiepleje eller Jesper Wung-Sungs 'sukkermus', der youtuber sammen med sin mor, eller Sebastian Bunes lægebesøg med en skamslået dreng. Og Laura Ringo kender anslagets betydning. »Må man onanere her«, spørger Kamilla henne i Bilka. Og mor siger, at »det går ikke«. Men her går det. 'Mellem os' er en vellykket samling dyk i familiehavets dybder. Det er tit til at tude over.