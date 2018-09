Kvindeportrættet er det bedste ved true crime-roman om forsvundne småbørn i New York Gadens tavse dom giver det største gys i Emma Flints debut-roman 'Små døde'.

En varm sommer i New York, 1965. Mere skal der ikke til, før billederne begynder at myldre frem på nethinden, og det er i virkeligheden den debuterende forfatter Emma Flints stærkeste kort: beskrivelserne af en fascinerende by på et saftspændt historisk tidspunkt og af et moderne samfund, der ikke føles langt væk, men alligevel er fortidigt, når det kommer til forholdet mellem kønnene og ikke mindst forestillingen om en kvinde.

Det er stemningen og omgivelserne, der for alvor driver læsningen i ’Små døde’, som handler om Ruth Malone, en fraskilt mor til to små børn, som bor i et arbejderkvarter i New York-bydelen Queens. Hun arbejder som servitrice på en cocktailbar og går klædt på en måde, der ægger mændene og provokerer kvinderne omkring hende. Så da hendes børn en nat forsvinder og kort efter findes dræbt, bekræfter det alles fordomme om, at Ruth Malone er uegnet som mor.











Hendes løsslupne livsstil forsegler fordommene, og hun bliver »dømt og erklæret skyldig i skønhedssalonerne, i baggårdene og rundtomkring i Queens’ køkkener«, som Flint skriver.

’Små døde’ baserer sig på en virkelig kriminalsag, som fik megen omtale i pressen i sin tid, og som siden er blevet fortalt og filmatiseret adskillige gange. Flints genfortælling fokuserer på Ruth Malone og lader synsvinklen veksle mellem hende og den unge sladderjournalist Pete Wonicke, der i sagen om de forsvundne børn og deres løsslupne mor øjner en mulighed for at komme på forsiden, fordi »Læserne vil have en sexet dulle«, som hans kyniske kollega siger. Men ret hurtigt opdager han, at sagen – selvfølgelig, fristes man til at sige – er langt mindre indlysende end først antaget.

Der er noget uegalt ved den måde, plottet udvikler sig på i ’Små døde’. Flint bruger uforholdsmæssigt lang tid på at beskrive sagen, når den er i stilstand, mens den dramatiske retssag og selve opklaringen af, hvad der skete med Malone-børnene, overstås hurtigt i bogens sidste fjerdedel. Det er tydeligvis ikke selve kriminalsagen, der interesserer Flint, og det er ærgerligt for læseoplevelsen. Derimod er Flint optaget af figuren Ruth Malone, og det er i de kapitler, hvor Ruth er i fokus, at fortællingen føles stærkest. Hendes sorg bag alkoholtågen og de mange lag sminke, nabokvindernes kvidder og sniksnak i de så tætbeliggende arbejderboliger og politiets hårdkogte misogyni er beskrevet, så man gyser. »Hun ser ikke ud, som en kvinde burde se ud, når hendes børn er væk,« siger den ene betjent, og en anden siger, at han kan lugte skylden på hende »som billig parfume.«

Men set indefra er det en anden skyld, der martrer Ruth Malone, nemlig skylden over ikke at have kunnet passe godt nok på sine børn. Den skyld er der ingen af politibetjentene, der ser eller forstår. »De kendte intet til skyldfølelse. De var ikke mødre«, som Ruth Malone siger. Journalisten Wonicke er den eneste, der får øje på det mørke, der fortærer hende indefra, og han ser sig selv i hende – hans drømme om at komme til New York og møde den store verden var ikke anderledes end hendes, men alle andre ser en kvinde, der opfører sig ’forkert’, fordi hun ikke viser sine følelser, og fordi hun drives af sit begær og tør udstille sin seksualitet. Og selv om urimeligheden i en god true crime-fortælling kan få retfærdighedsfølelsen til at klø, er det i sidste ende gadens tavse dom, der giver det største gys i ’Små døde’.