5 hjerter: Velskrevet digtsamling handler om at ville sige noget på trods. Selv om ingen spørger Molly Balsby debuterer med digte, der drejer sig om tabet af en far og om at tale på trods. Der er rigtig fine både blide og bidende vrinsk i ’Ponyprivilegiet’.

'Ponyprivilegiet' hedder Molly Balsbys debutdigte. Titlen lyser én i møde fra det lyserøde omslag, der ligner et krøllet satinlagen eller indpakningen til en luksusgave. Åh, wonderpony! Åh, lille plastikpony, tænker jeg og længes efter glemt legetøj.