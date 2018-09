Mini-interview: Molly Balsby, hvad har ponyer, privilegier og død med hinanden at gøre? Molly Balsby debuterer med digtsamlingen ’Ponyprivilegiet’. Vores journalist finder titlen en smule fjollet og spørger forfatteren, hvorfor bogen hedder sådan.

Bogen er pink, den er virkelig pink! Hvorfor?

»Jeg er gået efter et girlesque udtryk, som er en æstetik, der arbejder med det grotesk feminine. Den girlesque æstetik spiller på forskellige klicheer om pigen, men undersøger samtidig det magtpotentiale, der ligger i den position. Det her med at være nuttet og franarre andre magten via ens tilsyneladende uskyldighed. At være en trussel forklædt i pink!«.

»Det er en æstetik, jeg synes er enormt spændende på grund af det umiddelbare modsætningsforhold«.

Du skriver, at jeget vil »bruge afmagten som magt«. Det lyder umiddelbart en smule kynisk?

»Jeg synes ikke, det er kynisk. Det er snarere et aktivt forsøg på at vende op og ned på nogle hierarkier og bruge den magt, man har, selv om man ikke er privilegeret på traditionel vis«.

»Det at være bevidst om sin egen position og muligheder er magt«.

blå bog Molly Balsby Født 1993. Dimitterede fra Forfatterskolen i 2013. ’Ponyprivilegiet’, der udkom på forlaget Basilisk 7. september, er hendes første udgivelse.

Og hvad har det med ponyer at gøre?

»Ponyen er jo et fjollet dyr modsat hesten, som historisk set har været et brugsdyr. Vi har brug for hesten, men ponyen derimod er kun noget værd, fordi den er nuttet og hyggelig at klappe«.

»Jeg mener til en vis grad, at det samme har gjort sig gældende for kvindens position igennem historien, hun har skullet være sød at se på, that’s it«.

»Derfor har hun også været underprivilegeret i en eller anden forstand. Men den undervurdering kan vendes om og bruges som en styrke«.

Forfatterens position er vel ganske privilegeret. Så hvis kvindens eller pigens position er den underprivilegeredes, hvad er så den kvindelige forfatters?

»Ja, det er jo et godt spørgsmål. Enhver, der har en stemme, er privilegeret i en eller anden forstand«.

»Selv om nogle af de største forfattere nogensinde ikke kom fra en privilegeret position rent økonomisk eller socialt, så indtager man en magtfuld rolle i det øjeblik, man kan blive læst og dermed hørt. Og kvindelige forfattere fylder jo mere og mere på den litterære scene både herhjemme og i udlandet«.

»Men nogle kvindelige forfattere udsættes for hård kritik, fordi deres værker opfattes som ’banale’ eller ’navlepillende’«.

»Jeg synes, det er vigtigt at kæmpe for, at det ’banale’ også har en ret og en plads i litteraturen. Om det kommer fra kvindelige eller mandlige forfattere«.

Jeg skal være ærlig og sige, at jeg fandt titlen ’Ponyprivilegiet’ en smule fjollet. Er der nogen form for ironisk distance på færde?

»Nej, bogen er ikke ironisk, men det betyder ikke, at den er uden humor«.

»Jeg har arbejdet med en udpræget galgenhumor, som nok også skyldes min egen frygt for overdreven patos«.

»Humoren er for mig en måde, man kan tilgå alvorlige emner som død, selvmord og psykisk sygdom på, uden at det bliver over the top«.

Når du bruger dette unge og amerikaniserede sprog med udtryk som ’corny’, ’flirty’ og ’fucked’ i bogen, er det så for at skabe distance til stoffet?

»Ikke bevidst, men det kan nok godt opfattes sådan. Jeg tror, at hvis man skal opnå en form for oprigtighed, må man skrive med det sprog, man har til rådighed, og ikke forcere noget«.

»Jeg har nok til en vis grad stræbt efter en tone og et jeg, der var lidt kækt. Men jeg har ikke valgt sproget, det kom helt af sig selv«.