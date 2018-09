Vidunderlige noveller fra en Hollands store modernister kan endelig læses på dansk Med ’Små titaner’ kan Nescio endelig læses på dansk.

Alene på grund af de to første – og lange – noveller i denne bog er jeg blevet fan af Nescio.

Nescio betyder ’jeg ved det ikke’ på latin, og det indfanger meget godt den resignerende tone, man mærker i disse tekster, hvor følgende nok er grundstemningen: »Vi gik bare og ventede. På hvad? Det fandt vi aldrig ud af«, som det hedder i titelnovellen.











Nescio: Små titaner. Oversat af Miriam Boolsen. Jensen & Dalgaard. 190 sider. 268 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Nescio er også navnet på en af Hollands store prosaforfattere – ofte sammenlignet med Kafka og Beckett – som skrev i en brydningstid, hvor modernismen syntes at fungere som wakeupcall for novellernes unge drømmere.

De to første noveller udgør så også en stor del af det samlede forfatterskab, der aldrig for alvor fik luft under vingerne.

Pseudonymet tog forfatteren, fordi han som direktør i et handelskompagni for lidt over 100 år siden ikke ville sætte sin karriere over styr – sandsynligvis fordi hans noveller også foragter arbejdet og det borgerlige liv. Først i 1933 stod Jan Hendrik Frederick Grönloh frem, da andre var begyndt at løbe med anerkendelsen for hans arbejde.

Hjerteskærende smukt

Som helhed er der tale om en lidt broget samling tekster, nogle, der hænger løst sammen, befolket af den samme gruppe bohemer og kontorister, nogle, der eksperimenterer lidt heftigt med tidens modernistiske trends, skitseagtige ting, der ikke helt forløses, men som dokumenterer forfatterens kamp med at finde sig selv som forfatter.

Men i de to første og vidunderlige noveller, ’Snylteren’ og ’Små titaner’, er talentet til gengæld fuldstændig forløst.

Afstanden mellem ungdommens idealer og det kedelige voksenliv er konflikten i mange af novellerne

De har et narrativt drive – som når Stefan Zweig er mest veloplagt som historiefortæller – og de har en drivende melankoli, som når flokken af unge idealister afprøver måder at være i verden på, men til syvende og sidst må stå op om morgenen og tage på arbejde.

Smerten ved at skulle gøre det og ikke være i stand til det bliver beskrevet hjerteskærende smukt.

Afstanden mellem ungdommens idealer og det kedelige voksenliv er konflikten i mange af novellerne, der konstant drømmer og konstant skuffes, indtil det i ’Snylteren’ ender med selvmord, fordi Japi, snylteren, der intet udretter, ønsker at være ingenting: »Han havde kun ét ønske: langsomt at dø hen, at blive uimodtagelig over for sult og søvn, kulde og nedbør«.

Resignationen

Der løber denne resignation igennem novellerne, der på en måde også har at gøre med det at skrive. En frustration over, at man ikke helt kan gengive verden, som den opleves – at man ikke med sproget kan komme tæt nok på – og som på en måde passer godt ind i fortællingen om en forfatter, der ikke kunne finde ud af at være forfatter.

Men til sidst finder de ingenting, når de bliver ved med at ville skrælle lag af livet

Resignationen forplanter sig også som en stille desperation i sproget, mørke visioner, smukke og uhyggelige tanker, der tænkes, inden livet vælges fra, og Japi hopper ud fra en bro:

»Hvert år har 365 dage, ti år er 3.650 solomgange. Hver dag består af 24 timer, og i løbet af hver enkelt time foregår der mere i hovederne på alle de grublende mennesker, end man ville kunne skrive i tusindvis af bøger. Tusindvis af grublere, som har set den bro, er døde nu. Og alligevel har den kun ligget der i kort tid. Vandet har strømmet der i meget, meget længere tid. Og der var også en tid, hvor vandet endnu ikke strømmede der. Og den tid har varet endnu længere. Hundredvis af grublere var døde, hundrede millioner af dem. Hvem husker dem nu?«.

I glimt oplever de uendeligheden, i glimt kan personerne i novellerne være »som Gud« og mærke »formålet i formålsløsheden«. Men til sidst finder de ingenting, når de bliver ved med at ville skrælle lag af livet.

Med ’Små titaner’ kan Nescio endelig læses på dansk.