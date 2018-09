Anmelderen har aldrig læst noget lignende: Man bliver mørbanket og fyldt til bristepunktet af overvældende fantasy-roman Anmelder Steffen Larsen er normalt ikke den store fan af fantasy, men i tilfældet Malene Sølvsteen gør han gladeligt en undtagelse.

Tre ting skal være opfyldt, for at verden går under. For det første skal Midgårdsormen have sluppet taget i sin hale. For det andet skal Fenrisulven løsnes fra sit bånd. Endelig skal Heimdal blæse i Gjallarhornet. Kun en uregerlig, tidligere kriminel rødhåret pige fra Nordjylland med ’ekstrasans’ kan forhindre Ragnarok.