Filosof: »Kant var notorisk racist. Han opfattede de hvide som de sande mennesker« Når folk i Vesten får ondt i sjælen, vender de sig mod meditation og filosofi fra Østen. Men fagfilosoffer anerkender ikke filosofi fra Kina og Indien. Bryan W. van Norden, der er professor på Yale og ekspert i kinesisk filosofi, kæmper for, at filosofien vender tilbage til sit kosmopolitiske udgangspunkt.

Verden bliver mere og mere sammenhængende, men filosofi er stadig en hvid plet på landkortet. Vestens universiteter domineres fuldstændig af tanker, som hvide europæiske mænd har gjort sig, og det er et kæmpe problem.

Det mener Bryan W. van Norden, som er professor ved Yale Universitys afdeling i Singapore. Han er oversætter og ekspert i kinesisk og indisk filosofi og peger i bogen ’Taking Philosophy Back. A Multicultural Manifesto’ på nødvendigheden af at få genskabt den kosmopolitiske forståelse af filosofi, som eksisterede i Europa indtil for et par århundreder siden. Dengang filosoffer fra Indien, Kina og Afrika blev taget alvorligt i Vesten.

Bare for god ordens skyld: Van Norden er hvid, midt i halvtredserne og amerikaner med hollandske aner.

blå bog Bryan W. van Norden Født 1962, ekspert i kinesisk filosofi og oversætter af filosofiske kinesiske tekster. Han arbejder som professor på Yale-NUS College i Singapore, et samarbejde mellem Yale University og Singapores Nationale Universitet. Ifølge en undersøgelse i The Princetown Review rangerer han som en af de 300 bedste universitetsprofessorer i USA. ’If Philosophy Won’t Diversify, Let’s Call It What It Really Is’ blev trykt i The New York Times i 11. maj 2016. Indlægget fik 796 kommentarer på 12 timer. Vis mere

Van Nordens bog er et indigneret, polemisk kampskrift. Den tager afsæt i en kommentar, han skrev i The New York Times sammen med kollegaen Jay L. Garfield.

De to kritiserede, at ikkevestlig filosofi stort set er fraværende på universiteterne i den vestlige verden, og at det er absurd i en multikulturel æra, hvor behovet for at forstå de dybeste tanker, som kulturer i hele verden har tænkt, er blevet vigtigt. Hvis USA f.eks. ønsker at forstå, hvad der foregår i Kina, er det af stor betydning, at man ved, hvilken betydning den konfucianske arv har i landet. I Indien er det magthavende partis nationalisme knyttet til flere af den indiske filosofis klassikere, men hvem kender dem i Vesten?

Kommentaren afstedkom en flodbølge af kommentarer. Mange beskyldte de to ophavsmænd for politisk korrekthed. Er ’Kongzi’ (Konfutse, red.) ikke en lykkekage, jokede en læser, mens en anden mente, at Amerikas oprindelige befolkning ikke havde været i stand til at læse i lang tid nok til at ville kunne producere filosofi. En tredje læser priste den hvide kulturs overlegenhed med disse ord: »Come on, hvem ville flyve i et fly, som var lavet ud fra ikkevestlig matematik?«.

I bogen har Bryan W. van Norden en replik til netop denne debattør. Han vil personligt kun flyve i et fly bygget ved hjælp af ikkevestlig matematik, fordi matematik, eller algebra, som araberne kalder det, ikke ville være mulig uden tallet nul, som er en indisk opfindelse, eller de arabiske tal, som også stammer fra Indien. Touché.

To filosoffer fra Øst og Vest Konfutse 551 f.Kr.-479 f.Kr., kinesisk tænker og lærer. Regnes for Kinas første filosof. Han udviklede ikke et egentligt filosofisk system, men udformede en række etiske leveregler. F.eks.: Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig. Centralt i hans filosofi er vigtigheden af at udøve praktiske moralske værdier. Han lagde stor vægt på uddannelse, studier af tekster og lærerens rolle som forbillede. Han udøvede stor indflydelse i det kinesiske samfund; bl.a. skulle kandidater til offentlige embeder påvise kendskab til hans tanker ved eksamination. Konfucianismen antog på et tidspunkt karakter af religion, og der blev bygget templer overalt i Kina for ’Kong Fuzi’. Vis mere

Hul igennem

Siden jeg læste de filosofiske sværdslag i The New York Times, har jeg haft lyst til at få van Norden i tale, men det er ikke let. I flere omgang rammer jeg forkert, fordi han pludselig befinder sig i en anden verdensdel eller en anden tidszone, end jeg tror, men så sker det. Der er hul igennem til filosoffen, der i egen person bekræfter, hvor stor verden er. Da jeg får fat på ham, er han ude at se på noget jord, han overvejer at købe et eller andet sted i Floridas sumpe.

Allerede efter et minut bliver det meget konkret. Bryan W. van Norden peger på, at folk i Vesten, når de havner i personlige kriser, meget ofte rækker ud efter østlige erkendelser.

»Når vi går ned med stress eller har brug for at komme i balance, vender vi os mod østlige traditioner, f.eks. mindfulness og yoga. Mod forskellige former for guidance og følelseskontrol og terapi. Indisk og kinesisk filosofi lægger vægt på problemer, som er blevet undertrykt eller marginaliseret hos os«.

Den analytiske filosofi, som er fremherskende i den engelsktalende verden og Skandinavien, er efter van Nordens mening alt for optaget af rent intellektuelle spidsfindigheder, hvis relevans for det liv, vi lever, ikke altid er indlysende. Engang var det anderledes. Da var også vestlig filosofi interesseret i, hvordan vi bør leve vores liv.

»I Indien, Kina og Afrika og i diverse oprindelige folks traditioner er det aldrig gået af mode. Her er man vildt optaget af, hvad det er, der gør menneskelivet værd at leve. Hvad skal der til, for at man lever helt og fuldt?«.

To filosoffer fra Øst og Vest Immanuel Kant f. 1724, død 1804, tysk filosof. Hans tænkning udgør et højdepunkt i oplysningstidens filosofi. Hans hovedværk er ’Kritik af den rene fornuft’ fra 1781. I årene efter beskæftigede han sig med moralfilosofi. Han er berømt for ’det kategoriske imperativ’, som er et forsøg på at opstille en almengyldig etisk regel eller moralfilosofisk læresætning på baggrund af fornuften. Den lyder således: Du skal handle således, at den maksime, under hvilken du handler, skal kunne være en almen lov. I dette ligger, at det ikke er en handlings resultater, men de bagvedliggende intentioner, der bestemmer viljen og gør den moralsk god. Vis mere

Kvinden, der skrev til Kant

Hvad med Immanuel Kant, den store tyske moralfilsof? Han slår fast, at det gælder om at blive et oplyst og myndigt menneske, der kan lede sig selv ...

»Kant er et godt eksempel på grund af de begrænsninger, der er i hans tilgang, og det kan studiet af ikkevestlig filosofi hjælpe os til at se. For eksempel siger Kant, at vi ikke kan blive etisk bedømt ud fra de følelser, vi har. Hvis jeg hader en eller anden person på grund af vedkommendes køn eller race, kan jeg ikke blive moralsk bedømt for mit had, fordi Kant ikke mener, vi kan kontrollere vores følelser«.

»Sådan er det ikke i kinesisk filosofi. Her mener man, at det gør en forskel, hvad man føler i forhold til andre mennesker. Og at disse følelser er uløseligt relevant for vurderingen af dig som et menneske. Og man går endnu videre. For i kinesisk filosofi antager man, at du ikke er i stand til at behandle andre respektfuldt, hvis du ikke har de rette følelser. I den kinesiske tradition mener man også, at du til en vis grad har kontrol over dine følelser. Folk i Vesten siger: Jeg føler det, jeg føler, og det er der ikke noget, jeg kan gøre ved, sorry. Der er ikke noget etisk galt med mine følelser, de er, som de er. Kant giver dem ret!«.

Van Norden nævner en kvinde fra Kants egen tid, Maria von Hubert, som faktisk henvendte sig til den store tænker, efter at hun var havnet i en dyb personlig krise:

»Hun skrev til Kant, fordi hun fandt sit liv meningsløst. Hun accepterede Kants tanker om at behandle sig selv og andre som mål, ikke kun som midler, men hun ville vide, hvad der burde være hendes mål. Hvad burde være meningen med det hele?«.

»I kraft af sin filosofi kunne Kant ikke besvare det spørgsmål. Han kunne kun fortælle hende, at hun selv måtte finde ud af, hvad hun ville foretage sig. Måske har Kant ret. Måske er det det eneste, man kan sige til folk, men hvis du har en eksistentiel krise, og du vil have råd, er det ikke særlig hjælpsomt at få at vide, at man bare skal gøre, hvad man nu finder på«.

»Senere vestlige filosoffer, Sartre og Camus bl.a., fastholdt dette grundlæggende synspunkt: Vi kan ikke give råd, i forhold til hvordan man bør leve sit liv. I Vesten får vi at vide af vores filosoffer, at vi må leve med de kvaler, der ligger i denne tomhed, mens man i indisk og kinesisk filosofi prøver at fylde tomheden ud«.

Den uvidende mester

Van Norden kommer i sin bog med et vidunderligt eksempel på forskellen mellem Østen og Vesten. Han fortæller om en slagter i en fjern kinesisk provins, som ikke ved, hvad de forskellige dele af de dyr, han skærer op, hedder. Men det forhindrer ham ikke i at skære oksen ud, så kødet smager fantastisk. Folk betragter ham som en mester, han arbejder nærmest intuitivt, modsat en slagter fra Vesten, som har gået på fagskole og kender alt til oksens konkrete bestanddele og struktur.

»Historien peger på noget, vi ofte oplever i vores egne liv«, griner van Norden. »Vi kender dem, der har masser af teoretisk viden, men ikke er i stand til at handle rent praktisk. Det vælter ud af dem med smarte ord, men kan de skære, save, bygge, forme? Kan de egentlig noget? Pointen i min bog er ikke, at vestlig tænkning er dårlig, og at ikkevestlig tænkning er god. Teoretisk viden er ekstremt magtfuldt, hvis man vil placere satellitter i rummet eller udrydde sygdomme, men ikke i forhold til det menneske, der ønsker at navigere igennem hverdagens praktiske situationer«.

Det er ikke et spørgsmål om at vende sig fra den rationalitet, vi er vant til, men om at åbne sig for en anden slags rationalitet, understreger van Norden, som slår et smut tilbage Sokrates:

»Det er ham, der har den her idé om, at vi ikke rigtig forstår et emne, hvis vi ikke kan definere alle de begreber, som er relateret til det. Men det kan faktisk være svært at definere alle begreber på en måde, så man kommer tættere på at vide, hvordan man håndterer en given praktisk situation. Selv om man kender begreberne, der er relateret til kærlighed, er det jo ikke sikkert, at man bliver bedre til at indgå i og opretholde et kærlighedsforhold, vel?«.