Anmeldelse: Bog om surrealisternes underliv er stærk underholdning, men gør næppe sin læser meget klogere Desmond Morris, manden bag ’Den nøgne abe’ og ’Den menneskelige zoo’, er tilbage med en vovet bog om en kunstnerisk isme, der også har forfatteren som medlem.

Hvad bør være det mest opsigtsvækkende ved en kunstner: Det, han foretager sig i atelieret, eller det, han foretager sig i soveværelset (altså når han ikke sover)? Det, han laver på et lærred, eller det, han laver på et lagen?

I sin nye bog om surrealisterne virker Desmond Morris ikke, som om han er i tvivl. Hvad han heller ikke er, for var han det, ville han næppe være blevet bestsellerforfatter. Hans bog ’Den nøgne abe’ fra 1967 er solgt i over 12 millioner eksemplarer og kendes i talrige udgivelser og oversættelser.

Desmond Morris: Surrealisternes Liv. På dansk ved Annemette Fogh. 272 s., ill. Pris: 349,95 kr. Forlaget Turbine.

Også når det kommer til kunsten, interesserer Desmond Morris sig mere for kunstnernes kvasi-biologiske adfærd end for den kunst, de ellers laver, og som i bedste fald kan ende på et kunstmuseum. Morris er af samme grund heller ikke kunsthistoriker, hvad han slår fast i forordet til denne stærkt underholdende, men også lidt problematiske bog.

Han er etnolog og zoolog, og i kraft af sine tv-serier og udgivelser har han slået sit navn fast som mediealderens Charles Darwin. Men han er en anelse mere end det: Han er også kunstner, surrealist for at være mere præcis, og denne sidebeskæftigelse har været hans baggrund for – som næsten 90-årig – at skrive om de 32 internationalt kendte eller knap så kendte surrealister, som han har fundet mest interessante.

En sympatisk cocktail af beskedenhed og selverkendelse gør, at han ikke har inkluderet sig selv. Men man mærker dog på hans selvoplevede karakteristikker af kunstnere som Francis Bacon, Edouard Mesens, Henry Moore, Roland Penrose m.fl., at han – trods sit hovederhverv som zoolog – har været aktiv i den engelske surrealistbevægelse. Til beroligelse for danske læsere kan oplyses, at Wilhelm Freddie skam også er med, endda i skikkelse af at være den eneste surrealist, der har siddet i fængsel på grund af sit kunstneriske vovemod. Mod er heller ikke en egenskab, man kan beskylde de resterende 31 surrealister for at mangle.

I bevægelsens gennembrudsperiode gjaldt det om at gå over alle de streger, som tidligere kunstnere havde sat i sandet.

Undtagelsen var, hvis stregen stammede fra André Bréton, surrealismens stærke mand og selvudnævnte chefideolog, for så kunne enhver, måske lige med undtagelse af Dalí, risikere at blive ekskluderet. At lade sig adle ville for eksempel være at kompromittere sin uafhængighed af det omgivende samfund. At Penrose ikke blev jaget på porten efter at være blevet Sir Roland, skyldtes hans fortjenester som mæcen og arrangør for bevægelsens kunstnere. I stedet spøgte han med, at han nu kunne kalde sig sir-realist. Hø-hø.

Til gengæld blev man ikke ekskluderet, hvis man kun havde bedraget sin kone eller elskerinde.

Hovedparten af surrealisterne var deres koner, mænd og kærester utro – nærmest efter noder. Det synes især at være denne lunefulde og forlystelsessyge libido, der forenede dem alle, trods alle øvrige kunstneriske forskelle.