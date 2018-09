Gennemlyst portræt af en kvinde: Fremragende bog viser, at perfektionskulturen også fandtes i 1960'erne Det afsluttende bind i Kristina Sandbergs trilogi er en stor fortælling om en families forfald set fra en husmors synsvinkel.

Kan en minutiøs skildring af et husmorliv holde som stof til tre tykke bind? Det viser det sig at kunne i Kristina Sandbergs strømmende impressionistiske sprog, der nøje registrerer hovedpersonen Majs liv øjeblik for øjeblik. Husarbejdet, børnepasningen, ægteskabet. Og så trænger hun ind bag facaden på den perfekte husmor, som er det ideal, Maj forsøger at leve op til gennem de årtier i 1900-tallet, trilogien strækker sig over.