Indsigtsfuldt og tiltrængt: Forfatter langer ud efter selvoptagetheden i dansk litteratur, som han efterhånden har mistet lysten til at læse

I et sekund kunne det se ud, som om vi havde en ny Mette Høeg, da Martin Bastkjær langede ud efter selvoptagetheden i dansk litteratur i en artikel i Information, der var et uddrag af essaybogen ’De andres geometri’.

Bastkjær er forfatter og litteraturanmelder og stiller her gennem 11 essays lige så eksistentielt søgende som skarpt læsende kritisk ind på en lang række forfattere, norske, men især nyere danske. Hans forhold til de fleste af dem er præget af en ambivalens, som bliver en drivkraft i lysten til at gå på opdagelse i dem.

Og Martin Bastkjær er ikke en Mette Høeg – dansk litteratur lider ikke under ’kvindelig dominans’. Men den lider til gengæld under en vis selvoptagethed, det redegør han indsigtsfuldt, personligt og desuden respektfuldt for.

Bastkjær skelner mellem selvbevidsthed og selvoptagethed. Det første handler om at forstå sit forhold til andre, mens man i det andet mister blikket for den anden. Denne skelnen bliver afgørende for hans forhold til ny dansk litteratur, som han efterhånden har mistet lysten til at læse.

Og mens hans skelnen viser sig at være svær at fastholde – for kan det selvoptagede ikke godt undersøges og formidles med selvbevidsthed? – er hans kritiske nedslag og indvendinger ikke desto mindre klare og forfriskende. Primært fordi Bastkjær er til stede i teksterne og længes efter mening i mødet med dem – hvorfor selv det selvoptagede ikke bliver ligegyldigt.

Når han læser Caspar Eric, føler han sig gammel (»De musikere, han nævner, har jeg ikke hørt, og de udtryk, han bruger, kender jeg til en vis grad betydningen af, men jeg bruger dem ikke selv«), selv om de begge er omkring de 30, han føler sig latterliggjort, når han tager teksten alvorligt, og så får han øje på en ’sløset tænkning’ og denne selvoptagethed, der gør det klaustrofobisk for ham at være i teksterne. Så formulerer han ganske præcist, hvordan teksten lukker sig om sig selv: »I de situationer, hvor jeget ikke længere reagerer på sine omgivelser, men kun på sig selv – og derefter reagerer på denne reaktion, og så videre i det uendelige – er det, som om min læsning af værkerne standser«.

Bastkjær definerer desuden tre nøglebegreber, der bliver afgørende for hans møder med litteraturen: det intime, det maskuline (som han ikke rigtig bryder sig om) og det åbne – knudepunkter, han både knytter til litteraturen og til livet. Den frie essayform, der giver plads til dagbogsnotater og digressioner, bliver afgørende for muligheden for overhovedet at tale med og forstå litteraturen – han inddrager personlige refleksioner over ekskærester (det befriende i at forelske sig i bøger: »Den eneste, der kan miste interessen, er mig«.), over smerten ved at genlæse det, man engang kunne lide, over børns kruseduller, der minder ham om den norske forfatter Ole Robert Sundes måde at skrive på, over ture gennem SMK og Hammershøi, over intime barndomserindringer og trangen til at lytte til trist musik.

Bastkjær er bedst, når han bare er til stede i litteraturen som den nysgerrige og alvorlige læser, der ikke kun er kritisk over for litteraturen, men også er det over for sine egne læsninger og sin egen alvor, der også risikerer at stå i vejen for mødet med teksten.

Men derfor kan det også virke, som om Bastkjær snarere ville ønske sig en anden verden, når han efterlyser noget andet i litteraturen. Han når at spørge til, hvad det er for en verden, der gør forfatteren selvoptaget, men at udforske det yderligere ligger ikke rigtig til hans temperament.

Martin Bastkjærs bog lader sig læse, selv om man ikke kender de pågældende forfattere. I tanke og sprog er det komplekst, men også klart og renset for akademisk lingo. Bøger som ’De andres geometri’ kan man kun ønske sig flere af.