Klumme: Vi lever i en tilstand af funktionel nihilisme. Så hvad skal vi bruge romanen til? Vi lever i en underlig tid, hvor vi på den ene side kræver alt for meget af kunsten, på den anden side slet ikke nok, skriver Matthias Dressler-Bredsdorff i denne klumme.

Er dansk litteratur selvoptaget? Det spørgsmål stiller Martin Bastkjær i essaysamlingen ’De andres geometri – det intime, det maskuline og det åbne’.

Bastkjær har nogle gode pointer, som blev udfoldet og diskuteret sidste lørdag i Bøger. Men måske har det mest interessante spørgsmål, som Bastkjærs kritik antyder, ikke så meget med de forhåndenværende bøger at gøre. Det er mere generelt, nemlig: Hvad giver det mening at skrive om i dag?

For mig ER det ikke indlysende, hvad vi skal bruge romaner til i et samfund som vores. Hvis man ser på salgstallene for de kunstnerisk interessante bøger, der udkommer, lader samfundet heller ikke helt til at kunne se pointen. De fleste kvalitetsromaner kommer vel i oplag mellem 400 og 800. Mange sælger kun det halve. I praksis eksisterer den litterære offentlighed kun som stammesamfund.

Det er et underligt tidspunkt at skrive på. En mærkværdig blanding af planetarisk krise og fredelig lokal trummerum.

En epoke, hvor vi på den ene side kræver alt for meget af kunsten, på den anden side slet ikke nok.

I de liberale demokrati bliver det eksistentielle og det politiske adskilt. Der er en slags arbejdsdeling. Kunsten skal tage sig af meningen, så tager politikken sig af rammevilkårene.

Men det betyder også, at det fundamentale filosofiske, menneskelige, spørgsmål, hvorfor eksisterer vi, for hvad eksisterer vi?, vanskeligt finder plads i den politiske samtale. Det har kunstnerne til opgave at tumle med på vores vegne. I den forstand lever vi offentligt i det, Martin Heidegger kaldte værensglemsel. Mere krast kunne man kalde vores tilstand en slags funktionel nihilisme. Samfundet kører videre, men som flere af de senere års danske romaner også peger på, bliver det vanskeligere og vanskeligere at redegøre for hvorfor. Det eksistentielle sprog er simpelthen blevet evakueret fra den politiske diskurs.

Parallelt hermed er kunsten blevet gjort stueren og støtteordnet og lever sit specialiserede liv i dertil indrettede forlystelsesrum: museer, teatre, biografer.

Jeg tror, at den selvoptagethed, som Bastkjær registrerer, i den sammenhæng må ses som udtryk for et orienteringsbesvær. Forstået på den måde, at det er vanskeligt at finde et udgangspunkt at skrive fra i dag. For hvad giver det mening at tale om, når der alligevel ikke er nogen, der lytter? Selvoptagetheden er et symptom på en kunstinstitution i krise.

For at komme videre må litteraturen gribe ud over det personlige og i stedet dyrke sin utopiske funktion. Det er ikke nok at repræsentere dårskaben; ikke nok at give den som tonerne fra ’Titanic’s violin, mens samfundet tager den sidste svingom inden havet. Litteratur er, som den amerikanske kritiker Kenneth Burke engang skrev, ekvipering til livet. I dag er litteraturen også nødt til at være ekvipering til livet i fremtiden. Den må påtage sig at svare på presserende spørgsmål som: Hvad vil det sige at leve håbløst? Hvad vil det sige at eksistere kollektivt?

Jeg husker en sætning i et engelsk tidsskrift i en artikel, der handlede om klimaforandringer. »Vi må lære at leve efter enden«, stod der. Det vil jeg gerne læse en bog om.