Til litterær salon med Jacob Skyggebjerg og Tine Høeg: »Det var jo lidt ligesom at ankomme til en familiefest!« Rundt omkring i Danmark åbner ildsjæle deres private hjem og sørger for, at flere møder litteraturen i helt intime rammer. Politiken var gæst en aften og blev henført til 1800-tallets litterære saloner med et lidt anarkistisk islæt.

Jacob Skyggebjerg har taget skoene af. Som den eneste i hele lokalet glider han hjemmevant rundt på strømpefødder, imens han giver hånd og tygger tyggegummi. Alle andre beholder skoene på. Det gør jeg også.

Vi er til litterær salon ti kilometer uden for Roskilde i Lise Kristoffersens hjem, hvor forfatter Jacob Skyggebjerg og Tine Høeg er aftenens gæster. Det er sådan et hjem med en stor gårdsplads, bjælker i loftet og perfekt placerede malerier på alle vægge. Sådan et hjem, der fortjener en dobbeltside i Bo Bedre. Men den måde, Lise Kristoffersen dæmper belysningen og fylder skålene på, virker hjemmevant. Her giver alle hinanden hånden, værtinden følger dig ud til toilettet, der bliver spurgt, om du mangler en ekstra pude til ryggen, inden oplæsning og samtale går i gang.

Lise Kristoffersen er selvstændig projektleder, og hun blev inspireret til at holde salon i sit eget hjem, da hun for et par år siden var til et lignende arrangement i Hillerød. Det var anderledes end noget andet, hun havde været med til; det var intimt.

Fakta Jeg holder salon ’Jeg holder salon’ blev afholdt første gang i februar 2017. Til arrangementet er der altid to forfattere, der læser højt og samtaler om deres seneste værker med værtinden Lise Kristoffersen. Det koster 50 kroner at deltage, og tilmelding foregår via email.

Historisk Den litterære salon Salonkulturen opstod i begyndelsen af 1600-tallet i Paris. Salonerne blev i høj grad betragtet som et feminint rum, præget af æstetiske frem for politiske diskussioner. I 1800-tallet vandt de litterære saloner for alvor indpas i Danmark. To af de mest kendte blev afholdt i Bakkehuset på Frederiksberg og landstedet Sophienholm ved Bagsværd Sø. Her var henholdsvis Kamma Rahbek og digterinden Friederike Brun værtinder for en række litterære saloner, der præsenterede nogle af datidens største digtere. De litterære saloner, hvor gæster og forfattere inviteres ind i arrangørernes private hjem, er på ny blevet vakt til live over de seneste år i Danmark. ’Lyrik på første’ er en litterær salon i ægteparret Peter Manniche og Trine Midtgaards villalejlighed i Hillerød. I ’Villa Veel’ i Taarbæk holder Kristin Veel, lektor ved Københavns Universitet, intime musik- og litteraturarrangementer. Vis mere

»Jeg var ligesom henført til en anden verden, og den oplevelse vil jeg gerne reproducere for andre. Både forfattere og gæster skal føle sig tilpas, og alle er virkelig velkomne her. Alle, der vil tage turen, selvfølgelig!«.

Det er 12. gang, arrangementet afholdes, og der skal søges støtte til hver gang, så det er et stort arbejde, uden nogen form for profit.

Aftenens program skal til at begynde. Folk siver langsomt ind i stuen, salonen, med fyldte glas og en håndfuld røde druer. Vi er omkring 25, men der er nok plads til, at alle sidder blødt og rart.

Jacob Skyggebjerg fortæller om sin seneste roman, ’Hjælp’, om den behandlingsdom, der satte hans liv på standby i mere end fem år. Om at kalde politiet for nazisvin, om uvillig fiksering og om den helt særlige banken på døren, han lærte at genkende:

»De banker sådan her!«. Dunk, dunk, dunk. Han forsøger at imitere lyden på den store trækiste, der står ved siden af hans stol: »Det er et helt særligt bank, sådan et, de har lært på et kursus. Bank, bank, bank – så er vi her igen, klar til at spolere dit liv!«.

Enkelte griner lavmælt, men de fleste tager sig til kinden eller brystet.

En kvinde fra den trio, der efter sigende altid kommer sammen og sidder i den samme sofa hver gang, kan ikke løsrive sig fra hans fortælling, hun bryder pludselig ind i hans talestrøm: »Det må have været svært for dig at rumme den uretfærdighed. At alting sådan blev taget fra dig med et snuptag. Al den vrede, du må føle«.

Imens hun taler, læner hun sig fremad, og mere end de 20 centimeter skal der ikke til. Hvis rummet føltes hjemligt før, er det nu decideret fortroligt.

Vi lånte lige din kuglepen!

I pausen køber to unge fyre på 19 år ’Hjælp’ og får den signeret af forfatteren, og jeg mister i samme ombæring min eneste kuglepen. Sådan kan det jo gå, her gnider man skuldre og låner puder fra sidemanden, så hvorfor ikke kuglepenne?

»Det var fedt, mand«, siger de, tydeligt begejstrede, og giver Jakob hånden.

En kvinde skænker sig et glas rødvin og prikker mig på skulderen: »Jeg har ikke læst den her«, siger hun lavmælt og peger på den ’Hjælp’, en af de unge fyre lige har fået signeret, imens hun sikrer sig, at forfatteren ikke hører hende. »Men jeg har læst en af hans andre. Den var grusom«. Annelise Christensen, som hun hedder, er fast inventar til arrangementerne: »Min søn har meget travlt, arbejde og familie, du ved, så jeg plejer at læse bøgerne på forhånd og giver ham et referat i bilen på vej herud. Så bliver vi begge to en smule klogere«.