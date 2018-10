'Et atelier i Paris' er en fængslende thriller, som tager læseren med ind i en fascinerende og mystisk kunstverden Guillaume Musso leverer atter varen med en krimi, som dog er for lang og for fortænkt.

Franskmanden Guillaume Musso er blevet verdensberømt forfatter på en række kulørte kærlighedsromaner forklædt tyndt og trendy som komplicerede thrillers med fart over feltet og luft under vingerne. I sit hjemland er han således blevet den mest sælgende forfatter.









Guillaume Musso: Et atelier i Paris. Oversat af Victoria Westzynthius. Forlaget Lindhardt & Ringhof, 416 sider, 199,95 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus. Tilsyneladende har han fundet en fast og effektivt fungerende formel, som bare kører derudad og ind på de franske bestsellerlister, oversat til 38 sprog og filmatiseret. Mennesker mødes tilfældigt. Først opstår der skæv musik, siden den søde og bløde ledsaget af mange trængsler og trakasserier på rigtig mange sider. Umage par mødes, fordi mobiltelefoner blev forbyttet i en international lufthavn, eller man vågnede sammen i håndjern på en bænk i Central Park i New York. Eller et andet flamboyant træf i plottets trafik. Og vi er langt fra fattigrøves og småborgeres væresteder og sovesiloer. Her er vi immer i den mondæne del af verden. Hvor alt er parfumeret med de store problemer og passioner, tilsat skæbne med stor S, kærlighed og kriminalitet med stort K. ’Et atelier i Paris’ er (stereo)typisk Musso. Den engelske politikvinde, smukke snart 40-årige Madeline, en genganger fra hans gennembrudsroman, ’Opkald fra en engel’, er traurig og ensom taget til Paris på grund af tågede omstændigheder. Ved et tilfælde og en fejltagelse kommer hun til at dele bolig med den franskamerikanske verdensberømte dramatiker Gaspard i en chik kunstnerbolig med atelier samt en gådefuldt tatoveret kvinde. Han er en indædt børnehadende misantrop og dranker af himmelråbende dyr vin og whisky med megen årgang. Hun har det heller ikke for godt. Men over en joint og en flaske kommer de sammen på sporet af den afdøde ejer af titlens atelier. En verdensberømt maler med en yderst dunkel fortid med kidnapning, rænker, rævekager, mord og bøddel! Tonstung mystik om forsvundne malerier og portrætter af kunstnerens meget mystiske og meget smukke kone med samme navn som Odysseus’! Alt er således såre mystisk, men bevares velskrevet og garneret med citater af verdensberømte kunstnere udi litteratur og maleri. Selvfølgelig skifter vi fortællevinkler på den franske måde, vi i sin tid lærte af den nye franske roman i 1950’erne skrevet af Claude Simon og Michel Butor. Men bag sin enigmatiske elegance og kokette kispus med en kriminel intrige er ’Et atelier i Paris’ det, man på engelsk kalder middelbrynet. Noget, som synes mere højbrynet og dybt tænkt, end der reelt er litterært belæg for. Forfatteren kalder selv sine værker romantiske thrillers. Men hvis du med en thriller mener en stram og strikt opsætning af spontan spænding a la Hitchcock og Patricia Highsmith, bliver du skuffet efter de første 100 sider. Og sider er der nok af.