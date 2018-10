Anmeldelse: Norske Johan Harstad forsøger med vital charme at udnytte romanens episke muligheder Norske Johan Harstad tryller med romanens episke muligheder.

Der findes mange typer romaner, og så findes der – fristes jeg til at sige – norske Johan Harstads 1.066 sider lange ’Max, Mischa & Tet-offensiven’. En bog og et værk, som prøver at være næsten det hele: dannelsesroman, kunstnerroman og krigsroman – alt sammen samlet i en stort tænkt form og i et næsten uanstrengt sprog.











Johan Harstad: Max, Mischa & Tet-offensiven. Oversat af Lea Carlsen. C&K Forlag, 1.066 sider, 400 kroner

Hvis man skulle være i tvivl, er dette en forbløffende vidtgående bog, et monsterværk, som efter sigende skulle have været mere end 10 år undervejs. Romanen udkom i Norge i 2016 til ros over næsten hele kritikerfeltet. Og det forstår man. Harstad sammenblander bogens mange temaer (herunder kunst, krig og eksil) med en imponerende sans for både progression, persontegning og detaljerigdom. Skulle jeg fremhæve bare et enkelt kritikpunkt, er det, som om romanens armbevægelser indimellem virker for store til det stof, den vil bære; at den faktisk af og til er mere optaget af sin maksimeringskunst end af de motiver og temaer, som holder bogen sammen.

’Max, Mischa og Tet-offensiven’ er først og fremmest en roman om den norske teaterinstruktør Max Hansen, som i tilbageblik fortæller, hvordan han i en ung alder blev revet op med rode fra sin norske vindblæste industri- og olieverden lidt uden for Stavanger, og som nu i flere årtier har følt sig placeret i eksil i frihedens eget idrætscenter, USA.

For Max drejer det sig om at leve efter stort set alle kunstens friheder, og sammen med sin homoseksuelle jødiske ven Mordecai drager han i 1990’erne til New York, møder sin kommende kæreste, Mischa, opsporer en gammel forsvunden onkel og forsøger at skabe et liv der, hvor han hører allermest hjemme, i teaterverdenen. Men det betyder ikke, at alting hænger sammen for Max, og bogens fortælling drives frem af et ønske om at få styr på det stof og erindringsmateriale, som helst ikke må forsvinde. Derfor er det også nødvendigt for Max at få mest muligt med i sin fortælling, det vil sige et næsten maksimalt antal digressioner, pludselige indskud og et væld af historiske referencer til ikke mindst kunst og kultur.

Cirka midtvejs i Johan Harstads gigantiske værk begynder temaerne at samle sig, og Max’ og hans families fortid smelter sammen med den fortalte nutid til en historie, der bygger bro over forældrenes kommunistiske fortid, Francis Ford Coppolas film ’Apocalypse Now’, hans egen opdyrkede interesse for Vietnam-krigen og den forsvundne onkel Owens erfaringer fra sin tid som krigsudsendt soldat. Og det sker altså sideløbende med, at romanen på encyklopædisk vis inddrager kunsttekster, udstillingskataloger og informationsmateriale fra teater, film, litteratur og billedkunst.

En af norsk litteraturs grand old men, Jan Kjærstad, sagde i 2016 til avisen Klassekampen, at ’Max, Mischa & Tet-offensiven’ burde være »det fremmeste pejlemærke i norsk samtidslitteratur for unge forfattere«, og gav udtryk for, at man må se romanen som en reaktion på den »romantiske« selvbiografiske bølge i norsk litteratur, med Karl Ove Knausgård som sin fremmeste eksponent.

Jeg tror næppe, det er sandsynligt, at Harstads roman vil få så stor en virkning som den, Kjærstad foreslår. Men det er ganske enkelt møghamrende imponerende med en roman, der viser så stærk tiltro til både litteraturens, filmens, teaterets og andre kunstformers fiktion og kaster sig ud i noget, der virker større, end hvad nogen forfatter næsten kan realisere. Harstad har med vital charme forsøgt at udnytte de episke muligheder til at skabe en genrehybrid, der skal læses som intet mindre end et totalforsøg på at sammenfatte alle eksistensens væremåder. Og det er ikke altid, man får noget så råt for usødet. Slet ikke, hvis man tænker på den del af romanen, som handler om at leve i eksil.