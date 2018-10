Manden bag messen Undersøgende Bøger: Jeg vil gerne være med til at skabe et rum for de radikale tanker I lørdags blev messen Undersøgende Bøger afholdt i Aarhus, hvor et væld af skandinaviske forlag deltog. Vi talte med en af arrangørerne om tværæstetik og forlags-fælleskaber.

Er det en særlig skandinavisk tendens at arbejde på tværs af kunstgenrer og medier?

»Jeg ser det mere som en bred europæisk tendens. Men det er uden tvivl særlig nødvendigt for de skandinaviske forlag at tænke på tværs, fordi vores sprogområder er så små. Og vi kan jo ikke duellere med de store forlag, så vi har brug for at bygge bro mellem nogle miljøer og nogle publikummer for at nå ud«.

Og hvordan gør I så det helt konkret?

blå bog Mathias Kokholm Født 1983.

Arrangør af bogmessen Undersøgende bøger.

Uafhængig forlægger og kurator og bl.a. stifter samt primær drivkraft bag forlaget Antipyrine.

Har studeret nordisk litteratur og kunsthistorie ved Aarhus Universitet.

Sidder desuden i bestyrelsen for Aarhus Litteraturcenter. Vis mere

»Vi arbejder på at ændre strukturen, både på vores egne forlag, men også forlagene imellem. Flere skandinaviske forlag hjælper hinanden med distribution og samarbejder frem for at se hinanden som konkurrenter«.

Er der nogen af de forlag, der deltager i Undersøgende bøger, du særligt vil anbefale folk at tage et kig på?

»Det svenske tidsskrift og forlag OEI har næsten to årtier på bagen. De laver nogle ret vilde projekter, og det er imponerende, at de har formået at bevare deres profil og stadig være relevante i tæt på 20 år.

Og så er der en del norske projekter, eksempelvis forlaget Torpedo, som gør en stor dyd af at tænke i distributionsfællesskaber – det er virkelig fedt«.

Nu er dit eget forlag, Antipyrine, ikke bare et forlag, I laver jo alt muligt. Hvorfor ikke bare lade nogen andre om at lave udstillinger, workshops eller udgive tidsskrifter?

»Vi forsøger at være et helt bogkredsløb i os selv, fordi vi mener, det er den bedste måde for vores titler at komme ud i verden på. Og så arbejder vi tværæstetisk og synes ikke nødvendigvis, at det er gavnligt at skelne imellem eksempelvis litteratur og samtidskunst og dermed forlag og udstillingskuration«.

I hvilken retning mener du forlagsbranchen bevæger sig?

»Det er min opfattelse, at forfatterne bliver mere og mere opmærksomme på at veksle mellem forlag, så de vælger, ud fra hvilket forlag de mener bedst kan varetage det enkelte værk. På den måde er der i højere grad udgivelsesfleksibilitet i dag, end der var for tyve år siden. De danske forfattere kan eksempelvis udgive én titel på et mindre forlag som Antipyrine og derefter returnere til Gyldendal«.

Har forlagene efter din mening et ansvar i både kultur-og samfundsdebatten?

»Ja! Det er min opfattelse, at en del af den ’langsomme kritik’, som de gode gammeldags kulturtidsskrifter plejede at varetage, nu er overgået til forlagene, simpelthen fordi de tidsskrifter nærmest ikke eksisterer længere. Vi udgiver jo bl.a. en forsker som Mikkel Bolts bøger, og han har fundet et sted at tale fra, som på en eller anden måde er uden for det kontrollerede – han tør sætte nogle ting på spidsen, som få andre tør.

Jeg vil gerne være med til at skabe et rum for de her radikale tanker – det er nok det, jeg synes har allermest betydning«.