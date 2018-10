Kim Leine dyrker rå kulde og ultravold i undergangsfortælling Romanforfatteren bag ’Profeterne i Evigheds-fjorden’ og ’Afgrunden’ prøver kræfter med den dystopiske tegneserie i tæt samarbejde med tegneren Søren Mosdal.

Kulden går til marv og ben i ’Trojka’, så på den led er temperaturen velkendt, når forfatteren er Kim Leine.

Turen går dog ikke med Kalak til Evighedsfjorden denne gang. I det første bind af tegneserien ’Skarabæens time’ skriver Leine hverken om nutiden eller fortiden, men om fremtiden. En sci-fi-fortælling, med andre ord. Af den kuldegysende og kæberaslende dystopiske slags, hvor Leines optagethed af arktis og vinterkrig stadig kan spores.

Et autoritært Rusland er vel den mest sandsynlige rollemodel for den kollapsende civilisation, der foruden Den Nordlige Fangekoloni i et dybfrossent ’sibirisk’ landskab består af storbyen Elysion City. Et noget ironisk navn. Der er ikke meget lykkeland over dette Elysion.











Anmeldelse Kim Leine & Søren Mosdal: Trojka 1 – ’Skarabæens time’. Fahrenheit, 136 sider, 199 kroner.Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

En brutal, kuldslået og makaber beretning fra fremtidens fangelejr

Det russiske understreges af ordet trojka, og fordi det ene af de tre medlemmer af trojkaen er en profet uden evighedsfjord, der mest af alt minder om Rasputin trods sit hebraisk klingende navn Jehuda.

’Trojka’ er en dystopi med både politiske, moralske og metafysiske aspekter. De to andre medlemmer af trojkaen er den brutale korruptionsdømte politimand Throndr og den kølige strateg Perikles. Sidstnævnte deler navn med hin navnkundige græske general og politiker fra Athen. Tilsammen udgør de tre straffekoloniens sjæl, krop og hjerne.

Situationen i den nordlige straffekoloni er dramatisk. Temperaturerne er faldet yderligere til laaaangt under frysepunktet året rundt, og forsyningslinjerne til civilisationen er gået i stå. Et sted derude er civilisationen enten i krise eller helt brudt sammen.

»den rene rædsel«

Jehuda prædiker Skarabæens time. Den Store Skarabæ har vist sig for ham. Jehuda har set fremtiden, »og den er den rene rædsel«. Ikke fordi der er for hyggeligt i forvejen i den nordlige straffekoloni. Men i det gamle Egypten var skarabæen symbol på kosmisk genfødsel.

Skarabæen i himlen skubbede solen hen over dagens hvælv på samme måde, som skarabæer på jorden tålmodigt triller lortekugler. Så måske er den rene rædsels undergang forspillet til en større genfødsel?

Men under alle omstændigheder er der med civilisationsnedbrud og Den Store Skarabæ på banen definitivt dømt nedtælling til Apokalypsen.

Det er kun et spørgsmål om tid, før straffekoloniens køkken løber tør for dybfrosne slædehunde og de ’svæklinge’, som det røvpulende muskelbundt Throndr i al hemmelighed går rundt og luger ud.

Det er en rå og på ingen måder behagelig historie, Kim Leine har brygget sammen. En brutal, kuldslået og makaber beretning fra fremtidens fangelejr, der bortset fra teknologien og mytologien kun minder alt for meget om beretninger fra sovjetiske og russiske fangelejre og fængsler før og nu.

Knagende kulde og ultravold er tilsammen hård kost, når stemningen veksler mellem håbløs og nådesløs. De på alle planer lave temperaturer afspejles i det tætte samarbejde med tegneren Søren Mosdal, som har rendyrket en grå, rå og kantet stil, der heller ikke er meget for at lukke lys ind i et arktisk fangehelvede, hvor grundstemningen er sort som fremtidsudsigterne og så grå som fangedragter og slædehundestuvning.

Man næsten skærer sig på Mosdals kantede streg, der er som knust glas og is. Et indtryk, som understreges af, at billedruderne også flyder rundt på siderne som isflager på en baggrund af kulsort vand.

Anslaget i første bind af ’Trojka’ er stærkt, men også så råkoldt distanceret på alle planer, at man savner en fortælling og en karakter, man for alvor kan engagere sig i.

Men det kan komme. Interessen er i hvert fald vakt, og hvad der end kommer til at ske, så er der i udgangspunktet masser af kraft og mørke i Kim Leine og Søren Mosdals kummefryser af en dystopisk tegneserievision. I dette arktis er der ingen plads til julemænd.