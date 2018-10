Ny biografi: Kim Larsens erindringer udkommer inden jul Op til sin død arbejdede Kim Larsen på en selvbiografi sammen med forfatteren Jens Andersen.

I den sidste del af sit liv arbejdede Kim Larsen sammen med forfatteren Jens Andersen på en erindringsbog over sit liv.

Da Larsen døde, var de to nået frem til 1970’erne og Gasolin’ i deres samtaler i sangerens køkken i Odense. Derfor kommer bogen til at handle om Kim Larsens slægt, hans barndom og liv frem til gennembruddet som musiker.

»Jeg tror, at Kim Larsen selv var overrasket over, hvor detaljeret hans livsfortælling blev, som den skred frem. Det var ligesom lag på lag, der pludselig var sat i skred. Det rullede bare derudaf, og det virkede også som om, han blev mere og mere inspireret og undervejs flyttede erindringer over i sit musikalske univers«.

»Hver eneste gang sluttede han vores lange samtaler med en lille dramatisk cliffhanger, så jeg kunne glæde mig til næste gang. Jo, jo, en rigtig spillemand - og en djævleblændt god mundtlig fortæller«, siger Jens Andersen ifølge en pressemeddelelse udsendt af Politikens forlag, der udgiver bogen.

Ifølge Larsens impresario, Jørn Jeppesen, der også er citeret i pressemeddelelsen, har sangeren fået »et utal af henvendelser« om at skrive sin biografi, men sagde altid nej. Lige indtil Jens Andersen, hvis biografier om Tom Kristensen, Astrid Lindgreen og Frank Arnesen har fået stor anerkendelse, henvendte sig.

»Kim havde respekt for hans forfatterskab. Kemien mellem dem var perfekt, så Kim gik derefter helhjertet ind i opgaven. Til det sidste ærgrede det Kim, at de ikke nåede at blive færdige med hele fortællingen, men nu færdiggøres bogen i den ånd, som har præget hele samarbejdet. Resten af historien håber både familien og jeg på, at Jens laver senere«, siger han ifølge pressemeddelelsen.

Kim Larsen døde 30. september, 72 år gammel.