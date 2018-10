Lars Saabye Christensens indfrier de høje forventninger i andet bind af sin Oslo-trilogi 'Byens spor 2' er fyldt med autentisk materiale og det klæder fortællingen med en friere tone og en frækkere fortæller. Resultatet er, at trilogiens andet bind tager sig endnu bedre ud end det første.

Uha, man får en forskrækkelse midt i bogen, da lægen siger til Jesper, den unge lovende pianist: »Det er med tungt hjerte, jeg må fortælle, at du ikke kommer til at spille mere«.

Jesper spiller ’Djævelens klaver’ i et spejlspil med sin italienske lærer, Enzo Zanetti, som Jespers dejlige mor, Maj, for resten har noget kørende med. Tusind sider om Oslo i 1950’erne har Saabye Christensen foreløbig fortalt. Effekten er, at man nu har levet sig så meget ind i personerne, at det er som at være der selv. Og så er det ikke til at bære, at Jesper ikke kommer til at spille mere. Han har skadet sin hånd ved at spille håndbold.

Boganmeldelse









Lars Saabye Christensen: Byens spor 2 Oversat fra norsk af Ellen Boen. Grif, 536 sider, 300 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus Mød Lars Saabye Christensen på Bogforum søndag 28. oktober kl. 12.45 på Scenen, kl. 13.30 hos Arnold Busck, kl. 15 på Rød Scene og kl. 15.30 hos Grif

Det viser sig heldigvis, at det ikke er piano, men håndbold, Jesper ikke kommer til at spille mere. Og sådan er fortælleren lidt fræk og lidt langt fremme i skoene i andet bind af Oslo-trilogien. En sød pige ved navn Trude siger 20 sider længere fremme akkurat det, man som læser ville have sagt: »Det der skal du ikke spøge med. Aldrig«.

Men 100 sider endnu længere fremme er det så fortælleren selv, der igen replicerer: »Jeg står i gæld til mine romanfigurer. Det er ikke ytringsfriheden, der får mig til at digte, det er tavshedspligten«. Hm. Det lyder i hvert fald dybt.

Bind 2 her fortælles som sagt friere, men grundstrukturen er den samme: Fagerborg Afdeling af Oslo Kreds i Norsk Røde Kors er med alle sine dejlige damer omdrejningspunkt for det hele. Dejligst af damerne er Jespers mor, Maj, som får arbejde på sin afdøde mands reklamebureau, Dek-Rek, og er så skrupfuld af ressourcer, menneskeligt, intellektuelt og erotisk, at hverken 1950’erne eller Fagerborg Afdeling af Oslo Kreds i Norsk Røde Kors kan yde hende retfærdighed.

Vi ved godt, at Lars Saabye Christensen sidder inde med et forrygende materiale i form af de faktiske Røde Kors-referater, som hans egen mor opbevarede, og som han fandt i en kasse på loftet eller i kælderen, eller hvor man finder sådan noget.

Forfatterens gendigtede referater er den faste ramme om romanerne og fast udgangsbøn i næsten alle kapitler. Det er sjovt, tørt, oplysende og indimellem en lille smule kedeligt, hvad sikkert også er meningen. Nogle af referaterne er lange, nogle er korte, og tak for det: »Vi hækler stadig grydelapper«.

VI MØDER ALLE hovedpersonerne fra første bind, navnlig Jostein, der slog sig halvt fordærvet og blev næsten døv i en trafikulykke og nu som teenager roder sig ud i voldsomme problemer, fordi han stikker et par på kassen til en vis Tor, som i den grad har fortjent det. Jostein, hvis far er slagter, og som selv arbejder på slagteri, har gevaldige bumser, hvad reklamebureauet Dek-Rek kan bruge i en kampagne for et bumseprodukt – før og efter.

Ja, og ... jeg skal ikke fortælle alle de mange medrivende historier, kun forsikre om, at bind 2 indfrier forventningerne efter bind 1, og at Hamsun havde ret i, at ingen forlader Oslo uden at have fået mærker.