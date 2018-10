5 hjerter: Tag med på en vild og velfortalt opdagelsesrejse i Grønlands natur Minik Rosing fører læserne fra barndomsårene i Grønland til Jordens indre.

Hvem har ikke som barn gravet et hul i jorden og forestillet sig, at blev vi bare ved med at grave, ville vi komme ned til kineserne på den anden side af kloden? Hullet blev aldrig dybt nok, og selv de voksne har med alverdens teknik kun lavet ridser i jordskorpens yderste overflade. Jordens indre er mere utilgængeligt end verdensrummets dybde.