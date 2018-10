Debutforfatter Rasmus Lund: »Jeg kan sagtens forstå, hvis nogle anser mig for at være hyklerisk« Rasmus Lund debuterer med en digtsamling om kapitalistisk og personlig vækst, om klimakrise og hungersnød.

Vi befinder os i en krisetid – og flere og flere forfattere melder sig i det kor af stemmer, der skriver i klimaet og krisernes navn. En af dem er Rasmus Lund, der debuterer med digtsamlingen ’moder vækst’.

Din bog beskæftiger sig med klimakrisen som tematik. Hvorfor skriver du om det?

»Min bog, ’moder vækst’, handler ikke udelukkende om klimakrisen, men det er rigtigt, at netop den dimension fylder meget. Klimakrisen har allerede store konsekvenser for den måde, mennesker og andre dyr lever og dør på. Alt tyder på, at det kun bliver værre i fremtiden, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi bliver ved med at beskæftige os med det«, siger han.

»Det er ikke det eneste, det er værd at skrive om eller beskæftige sig med. Men i et globalt perspektiv er det for mig at se det vigtigste«.

I pressemeddelelsen står der, at bogen undersøger forskellige forståelser af vækst som begreb i sproget og samfundet…

»Det er en undersøgelse af, hvad vi i samfundet forstår ved ordet og begrebet vækst – og hvordan forskellige former for vækst trives og mistrives«.

»Jeg tror, at mange, når de hører ordet vækst, automatisk tænker økonomisk vækst. Hvorfor er det sådan? Hvorfor tænker vi ikke biologisk vækst, hvorfor tænker vi ikke social, kulturel eller åndelig vækst? Hvordan kan det være, at der tilsyneladende er sket en sproglig mutation i ordet vækst, så det nu primært synes at betyde noget andet, end det tidligere har gjort?«.

Hvis vi skal forsøge at stoppe klimaforandringerne og ændre på den økonomiske ulighed i verden, ville det så ikke give mere mening at gå ud i verden og gøre noget fremfor at skrive digte?

»Nu er der jo stadig – vælger jeg at tro – en mulighed for, at læsning af litteratur kan afføde former for reel handling og forandring i verden. Men jo, du har ret – og det er også et paradoks og dilemma, der optræder i bogen. I det hele taget er det vel et spørgsmål, der synes at optræde i mange værker, som bogen kan anses for at være beslægtet med. Og sådan har det nok ofte været i forhold til mange forskellige problemstillinger, der har kaldt på konkret handling i verden«.

Blå bog Rasmus Lund Født 1989 og arbejder til daglig som gymnasielærer i Fredericia. Lund har tidligere fået udgivet en række tekster i litteraturtidsskriftet ’Hvedekorn’. ’moder vækst’ er hans debut og udkom 19. oktober på forlaget Jensen og Dalgaard.

Men er det ikke også et personligt projekt at udgive en digtsamling?

»Jo, det er det bestemt. Jeg ønsker ikke at generalisere eller udtale mig på andres vegne, men for mit eget vedkommende spiller det egoistiske og narcissistiske klart en rolle. Det ville være uærligt og utroværdigt at påstå andet, og apropos hykleriet, som vi var inde på før, så ville jeg sagtens kunne forstå det, hvis nogle anså mig for at være hyklerisk. Hele denne problematik – som jo også hænger sammen med pointen i det foregående spørgsmål – er også en del af bogen«.