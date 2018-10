På ti år er antallet af udgivne bøger i Danmark blevet fordoblet – men der er blevet færre læsere

»Når unge ikke læser, skal vi gøre noget ved det. Man skal tage børn i hånden, fra de er små, og læse højt for dem. Både derhjemme og i daginstitutionerne«, siger Mette Bock.

Hvorfor er det så vigtigt, at børn læser?

»Fordi læsning er en forudsætning for, at du kan gøre dig klog på andre områder. Det at være en god læser er rigtig vigtigt. Læsning er en nøglekompetence, uanset om du skal læse på en skærm eller i en bog. Og så er læsning vigtigt for at forstå sig selv og omverdenen og for at forstå folk, der ikke ligner dig«, siger Mette Bock.

Ifølge Danske Forlag er der brug for en national læsestrategi over for børn og unge, da deres læsning er for nedadgående.

»Det er hele formidlingsleddet af undervisere og pædagoger, der skal uddannes, og hele forældreleddet, der skal stimuleres til læsning. Og så bør man se på, om bøger er tilgængelige på skolebiblioteker og i daginstitutioner«, siger Christine Bødtcher-Hansen.

Kulturminister Mette Bock er enig i, at der skal sættes ind på mange fronter.

Hun fremhæver, at der er fokus på læsning i den kommende justering af folkeskolereformen. Ligeledes er hendes eget ministerium er ved at se på, hvad man kan gøre i forhold til daginstitutioner med små børn.

Endelig vil der være fokus på de borgere, der aldrig læser, når hun skal med KL på en rundtur i landet for at drøfte fremtiden for landets biblioteker.