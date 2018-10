Det vrimler med ansigter bryn, skæg, hud og øjne i formidabel gendigtning af de bibelske legender Jonas Rolsted har skrevet en både fremmed og genkendelig bog om Jesus. Teksten er svær, men samtidig håndgribelig i al sin sanselighed.

Jeiujsus vokser op, drømmer varselsdrømme, helbreder spedalske og forvandler lerfugle, så de flyver bort som levende spurve. Jonas Rolsteds ’Organe Remain’ er en variation over en fortælling, vi kender: fortællingen om Josef, Maria og Jesus, om barnemordet i Betlehem, om flugten til Egypten og om de mange undere, barnet Jesus udførte. Under Rolsteds tekst løber et tæt væv af historiske, hellige skrifter: Koranen, Bibelen og apokryfen ’Det Arabiske Barndomsevangelium’. Det gælder for al litteratur, at tidligere tekster snor sig gennem den eller ånder under de øverste lag. Ustandseligt opstår der nyt af det, der allerede er.

Boganmeldelse









Jonas Rolsted: Organe Remain. Gladiator, 198 sider, 229,95 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Men i ’Organe Remain’ arbejdes der meget bevidst med det muterende princip: Jeg er fremmed for det, jeg kender, får Rolsteds bog mig til at tænke, for alt er forskudt en tak. Josef, Maria og Jesus er Josiujef, Mariuija og Jeiujsus. Stederne har fået nye lyde, nye farver. Og Mariuija – tavs, selvberoende og vis – er en anden end den Jomfru Maria, jeg før har læst om. Vist genkender jeg et par af legenderne, som udgør fortællestoffet i ’Organe Remain’, og Rolsteds beskrivelser er sansede og håndgribelige, men bogen er gådefuld.

At Rolsteds tekst både er genkendelig, fremmed og utilnærmelig, er ingen svaghed, men derimod et træk, der reelt tilfører glimt af det mysterium, som er grundlaget i religiøse tekster.

’Organe Remain’ består af sceniske beretninger adskilt af blanke opslag. Også sætningerne er omgivet af luft, så hver eneste springer i øjnene, og man forstår, at de er formet nidkært og med omhu. Rolsted har bygget sin bog. På det punkt adskiller teksten sig fra sine hellige forlæg, den er hverken lignelse eller lovtekst, men består af en række opbyggede, næsten tredimensionelle rum. Kontrasten mellem lys og mørke, præsent på hver eneste side, giver læseren oplevelsen af forgrund og baggrund: Noget lysende træder ud af mørket, noget mørkt kommer til syne på en baggrund af lys. Naturligvis har lys og mørke også symbolsk betydning. Der står et helligt lys om Jeiujsus og Mariuija i grotten, hvor de hviler. Ledestjernens stråler afslører Jeiujsus for Heroudjies. Og mørket er et ondt varsel. Men spillet mellem lys og mørke er frem for alt konkret og materielt: Tingene i ’Organe Remain’ er så stoflige, at de ikke kan undgå at kaste skygger.

Perspektivet hos Rolsted er langt, tekstens fortæller disponerer over al viden, men doserer den, vælger fra og flytter synsvinklen fra person til person. Derfor forekommer scener og rum i ’Organe Remain’ som smalle, tunnelagtige kamre, hvori man får adgang til en sliske af detaljer, men aldrig til hele horisonten. Ligesom det er med Josiujef og Mariuija, som følges ad, men ikke nødvendigvis har indsigt i hinanden:

»Hvorfor ser du så trist ud?/ Fordi jeg hele mit liv har været omgivet af mænd der troede at de var stærkere end mig./ Hun smiler./ Også fordi jeg drømte noget i nat./ Jeg drømte at der sænkede sig et mørke over verden som ikke fortog sig./ Over hans arrede underansigt kan man ane de lysende øjne i mørket«.

Mariuijas svar er en af de få sprækker, der åbnes til personernes indre. Ellers er det ansigterne, som spiller hovedrollen. Aldrig før har jeg læst en tekst, der var så fuld af ansigter: Personerne er hverken psykologiske eller flade, men skåret ud som flerdimensionelle figurer af lys og mørke, bryn, skæg, hud og øjne.