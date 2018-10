»Jeg ved, at hvis nogen kom til Jorden og ledte efter komplekst liv, ville de opsøge myrerne«

Vi lægger os ud på nogle flade sten, der stikker op af havet. Vandet opfører sig, som om det er genert. Det skvulper op om stenen, det trækker sig tilbage. Jeg kan strække min arm med lukkede øjne og røre det lave vand. Jeg kan mærke solen give al sin kraft og sandet, stenene, tangen tage imod det.

Blå bog Nanna Storr-Hansen Født 1991. Tog afgang fra Forfatterskolen i 2016. Har en bachelor i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Debuterede med digtsamlingen 'Spektakel' i 2017 på forlaget Arena. Hendes anden digtsamling, 'Mimosa', udkom i 2018 på Gyldendal. Underviser på Københavns Kunstskoles skrivelinje og på Nyt Forum for Skrift.

Små og store krabber kommer til syne i revnerne mellem stenene næste gang, vi er ved vandet. Jeg hører en klakkende lyd. Så snart vi prøver at nå hen til dem, forsvinder de. De mærker vores store kroppe vibrere i stenen. Jo varmere det bliver, jo flere krabber viser sig. Nogle af dem er så små og kamuflerede, at de ikke kan skelnes fra stenen. Vi ser dem kun, når de bevæger sig. Mønsteret rykker på sig. Jeg sætter mig på hug og venter. Det virker som en krise midt på dagen. At de vil ud af deres varme skjul og flytte på sig. Sneglene også. De er mange og sidder tæt. Nu er det, som om vi er vidne til et time-lapse. Sneglene stikker en ad gangen et følehorn frem. De har fart på. Jeg filmer en af dem, inden den når vandoverfladen. Jeg er dum, begejstret over den mindste bevægelse. Deres rutiner, jeg ikke kender. Er denne snegl selvmordslysten, er den ude på noget, vil krabben tage hævn, fordi jeg tidligere lod fingrene glide langs hullet, den bebor, fordi jeg sagde om slimen, den er kold, og trak fingrene til mig?

Vi googler Etna og ser en lang videooptagelse om udbruddet. Jeg forstår ikke, hvor store de brændende stykker er. Det virker ydmygende at være vidne til denne persons optagelser. At personen ikke vil flytte sig i sikkerhed, men insisterer på at filme.

Jeg er mest Etna, eller jeg er mest denne person. Er det en konkurrence om stædighed? Mit blik er mit brændsel. Mit blik skal møde dig som en pæl af ild. En havemand har fået øje på mig oppe fra et af de huse, de prøver at sælge. Ud til kysten. Jeg sætter mig ind i en revne og tisser. Holder badedragtens stof til side med tre fingre. Jeg lukker mig om mig selv, en kugle, springer ud mellem tangplanterne og begynder at svømme.

Jeg kunne sidde i frokostsolen og råbe til Etna: Jeg brænder! Jeg kunne le og gå tilbage ad trapperne langs klipperne, spise kødboller derhjemme.

Vi er på vej ind til byen for at hæve euro, købe ind, komme ud af huset. Vi passerer flere rækker af myrer, der krydser vejen. Han sætter sin fod midt i myrerne. Ikke med vilje. Men det ved de jo ikke. Nogle af myrerne bliver mast flade, to især. Vi står lidt og kigger på dem. Rækken tynder ud, en del af de andre uskadte myrer løber hen til de skadede og går forbi dem i korte ryk. Jeg tænker, de spørger de forslåede myrer, om de er o.k. Lidt efter retter en af de sårede sig op og fortsætter sit ærinde. Det samme gør den anden. Jeg holder øje med ham og hans store sko resten af vejen. Det er en vej, myrerne bruger. Det er et ivrigt arbejde fra side til side. De strømmer ud af et lille hul mellem græsstråene i den brune sandjord. Det gør mig trist og stolt af myrerne. Jeg ved, at hvis nogen kom til Jorden og ledte efter komplekst liv, ville de opsøge myrerne. Myrerne er et net, siger han, en sværm. Om du dræber én, gør ikke den store forskel, de opererer ikke med individer. Jeg kan godt forstå tanken. Men derfor synes jeg stadig ikke, det er okay at dræbe en, siger jeg. Ligesom med kongehuset. De er også en slags sværm, men det ville heller ikke være okay at dræbe en af dem.

Jeg vrider et stykke af brødet, vi har haft med fra Pompei. Jeg skærer det ikke helt op, men tvinger det sidste af. Min lyst til at stjæle. Min lyst til at franarre. Der er kort til vandet. Der er kort, til dagen bliver hed og ensformig. Morgenen har stadig fugten i sig. Morgenen har ham, som falder om på siden og sover, efter at han har trukket sig ud. Jeg lukker døren til soveværelset, eller jeg ser ned til havet og mærker et sug jage mig gennem oliventræerne og den hvide hest i haven overfor. Hesten fylder mig med skam. Den er social og kommer frem fra sit skjul, hver gang nogen går forbi. Den står længe og slår sig til tåls med, at ingen vil snakke med den, og alle har travlt. Her er næsten ingen mennesker og kun den ene hest. Jeg vil stjæle hesten, jeg vil hjælpe den forcere hegnet. Vi ta’r af sted til Etna, inden dagen gryr!