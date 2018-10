Ny undersøgelse: De fleste ville gerne læse flere bøger. Hvis de ellers kunne finde tid til det Stadig flere streamer lydbøger, fordi de så kan gøre andre ting, mens de lytter, viser undersøgelse hos Saxos brugere.

På åbningsdagen for årets bogmesse i København modtager bogbranchen en opmuntrende besked: De fleste vil gerne læse flere bøger.

Det viser en undersøgelse, som netboghandlen Saxo har foretaget blandt 8.382 af sine brugere. Ikke mindre end 56 procent af brugerne kunne godt tænke sig at få læst mere, end de gør i dag.

Bøgerne er imidlertid i hård konkurrence om danskernes tid, og det er især tv, computere, tablets og mobiltelefoner, der fjerner opmærksomheden fra bogreolen. I undersøgelsen svarer syv ud af ti, at de ville kunne få læst noget mere, hvis de fik mere tid i hverdagen og brugte mindre tid på aktiviteter på diverse skærme.

Tidligere på ugen viste en rapport fra statens bog- og litteraturpanel, at der siden 2010 er blevet færre flittige læsere, og det er især hos kvinderne, at faldet er markant. Gennem mange år har kvinderne ligget stabilt over mændene, når det handlede om regelmæssig læsning, men ifølge Gallup/Kantar er læsemønstret under forandring hos kvinder i den erhvervsaktive alder. Faldet er markant i aldersgruppen 30-39 år, men der er også fald i aldersgrupperne op til 59 år.

Med streaming skaffer de sig mere tid Jørgen Balle Olesen, Saxos direktør og stifter

Når Saxo i september og oktober i år har spurgt sine brugere om deres læsevaner, er svarene lidt anderledes end dem, som Gallup har fået i sin stikprøveundersøgelse, der begynder i 2010 og slutter i 2017. Her tyder tallene på faldende læsning hos danskerne.

Hos Saxo er der faktisk 37 procent, der mener, at de bruger mere tid på at læse end tidligere, mens kun 19 procent mener, de læser mindre end tidligere. Hos Gallup oplyser man, at analysegrundlaget til bog- og litteraturpanelet er baseret på hele 24.000 stikprøver, og at forklaringen på de forskellige svar i de to undersøgelser kan ligge i, hvordan brugerne bliver spurgt.

BogForum 2018 Årets bogmesse åbner i dag kl. 10. Forfatteren Merete Pryds Helle holder åbningstalen. kl. 10.40. Kl. 11.00 bliver kandidaterne til BogForums Debutantpris præsenteret, og vinderen fundet. BogForumslutter søndag aften. Sidste års besøgstal på 35.716 var rekord.

Mere tid, tak

På ét punkt er brugerne hos Saxo imidlertid helt klare i mælet i de tilfælde, hvor de læser mindre end før. De mangler tid. Dette kan være en af årsagerne til, at bogstreamingtjenesterne er gået så meget frem de seneste år.

En af de store fordele ved streaming er, at eksempelvis digitale lydbøger er tilgængelige ved et tryk på mobiltelefonen, men det er ikke den eneste forklaring, lyder det fra Saxo.

»I undersøgelsen svarer hver fjerde, at streaming giver dem mulighed for at lave andre ting, mens de lytter til en bog. Med streaming skaffer de sig mere tid«, siger Saxos direktør og stifter, Jørgen Balle Olesen. Streamingtjenesterne har nu fået så godt fat i boglæserne, at hver tredje i Saxos undersøgelse benytter streaming, og det er ofte lydbøgerne, der trækker.

Når BogForum åbner i dag, er messen dog i vidt omfang bygget op som en udstilling af sæsonens trykte bøger, og det er da også det format, som langt de fleste (66 procent) stadig foretrækker, når de skal læse.

Meget kort kan man sige, at Saxo-brugernes foretrukne læsning er en skønlitterær bog, helst roman, som er trykt på godt, gammeldags papir. Kun to ud af ti har en fagbog som deres favoritlæsning.

Læsningen er i vidt omfang knyttet til ro og afslapning. Når der skal læses, sker det ofte, lige før folk skal sove i hverdagen, hjemme i sofaen, eller når de er på ferie.

Noget, vi kender

Når Saxo-brugerne skal vælge læsestof, rækker de ud efter de forfattere, de kender i forvejen, og hvis de har brug for anbefalinger til at finde den næste bog, vejer vurderingen hos den nære omgangskreds lige så tungt som de professionelle anmelderes dom over værket.

Det er skønlitteraturen, inklusive krimier og spændingsromaner, der sælges mest af hos Saxo, men romaner med baggrund i biografisk stof er i stigende grad populære.

Det gælder bøger som ’Den der lever stille’ af Leonora Christina Skov, ’Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage’ af Naja Marie Aidt og ’Folkets skønhed’ af Merete Pryds Helle.