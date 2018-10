Litteraturredaktøren: Pragtfuld islandsk roman løber med Nordisk Råds Litteraturpris Det var den bedste bog, der rendte med Nordisk Råds litteraturpris. Islandske Audur Ava Olafsdottirs vinderroman om Jonas, der vil tage sit liv, er en perle.

Den er legende let fortalt, selvom den arbejder med det sværeste stof. Den er alvorlig og dybsindig men også morsom på den helt rigtige måde, for humor skal doseres med omhu, når man skriver om et menneske, der ikke længere vil leve.