Hvad er det for en tid, vi lever i? Hanne Richardt Becks enorme epokeroman er fremragende og dybt interessant læsning Hanne Richardt Becks stofrige roman forsøger at besvare dette omfattende spørgsmål. Den lever gennem sin indgående skildring af fire unge mennesker, der på hver sin måde reagerer på et samfund i forandring.

Hanne Richardt Beck sætter et stort skib i søen med sin epokeroman om tiden fra 1982 til 2017. Hendes fire hovedpersoner møder hinanden i 9. klasse på Østerbroskolen, og herefter flettes deres liv ind og ud af hinanden, indtil de er 49 år gamle.

Rammen om romanen er året 2017, hvor Peter står på Nørreport Station og gør sig klar til at kaste sig ud foran et S-tog. »Hvordan er det kommet dertil«, spørger han sig selv, og så begynder han en indre dialog med tiden. En samtale, der varer til romanens slutning. Om han springer eller ombestemmer sig, skal jeg ikke afsløre. Men inden da har Hanne Richardt Beck foretaget en lang række nedslag i de fire årtier, og hun lader synsvinklen skifte mellem de fire unge, som hun følger gennem ungdoms- og voksenlivet.

Dermed får vi et tidsbillede af et Danmark i hastig forandring. Af et samfund, hvor værdier som fællesskab, solidaritet og staten som beskyttter af borgeren bliver overlejret af økonomi, bundlinje og det frie marked, for nu at citere hende selv. Dette konkretiseres gennem de fire personportrætter, der er uddybede og indlevede, i modsætning til de mange bipersoner, der, uundgåeligt nok, mere bastant sættes til at repræsentere tidstypiske holdninger og reaktioner på udviklingen.

Peter er søn af en rig fabrikant. Han vokser op i Charlottenlund i en stor villa. Faderen repræsenterer en forstokket konservatisme og kynisme, mens den ignorante mor er mest optaget af boligens indretning. Peter skal helst være ingeniør, men vil hellere tegne og male, og han har talent. Han kæmper for at finde den rette hylde i sit liv, der består en en gevaldig mængde op- og nedture. Også hvad kærligheden angår.

Det er interessant og meget tilfredsstillende at se livshistorierne så scenisk og grundigt udfoldet, som Beck er i stand til. Det sker også med Agnes, der kommer fra et kulturradikalt hjem. Hun er sådan en pige, som alle vil være venner med. Hun har en enorm tiltrækningskraft. Hendes akademikerforældre har lært hende, at hun skal passe på sig selv og sine grænser – deres velmenende humanisme tages i øvrigt ordentlig ved vingebenet. Ingen er fredet her.

Gunilla er datter af en enlig mor, der har en god stilling på kommunekontoret. Hun har lært sin datter, at man skal være strategisk, hvis man skal overleve, så Gunilla prøver at placere sig så tæt på Agnes som muligt. Tæt på den populære. Livet i skolegårdens hierarki – ak, man mindes det. Den sidste af de fire klassekammerater er Ellen, datter af en havnearbejder, der skal møde op hver dag på havnen for at se, om der er arbejde den dag, og en noget psykisk forstyrret mor. Ellen er som sin mor katolik, og hun ender med at blive sygeplejerske. Hun er tidligt blevet den voksne i familien – ikke mindst efter havnearbejderstrejken i 1983, som sender forældrene ud på en social deroute.

Peter er først forelsket i Agnes, derefter i Ellen, og han kommer på skift til at leve med både den ombejlede Agnes og den opofrende, tilgivende Ellen, der dog ikke hele tiden kan holde til hans evige svigt. Der er også en husleje, der skal betales. Det ved hun hjemmefra, men det gør Peter ikke. Overlevelsesdygtig i de nye tider er han i hvert fald ikke – og det er Agnes heller ikke, når det kommer til stykket. Hun, der hjemmefra har lært at opfatte sig selv som ’en sjælden skat’, må indse, at man måske ikke er det evige trækplaster livet igennem.

Hvis man skal sætte det på spidsen, er Agnes den karismatiske egoist, Gunilla den beregnende overlever, Ellen den opofrende engel. Peter er den, der er evigt fremmed i tilværelsen, og som ikke kan finde ud af at tage et ansvar for sig selv og andre. Han er på sin egen måde tidens offer.

Romanen slutter med Peters spørgsmål, der for enden af perronen: »Hvad er det for en tid, vi lever i?«. Hele romanen er et forsøg på at besvare dette omfattende spørgsmål.