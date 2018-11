Kun 2 hjerter til prisvindende bog: Den modbydelige og fascinerende historie om nazilægen Mengele skulle aldrig have været en roman Ambitionen om at skrive sig ind i hovedet på en af nazismens store bødler kalder på et litterært talent, der ikke findes i den franske journalist Olivier Guez’ prisvindende roman.

FOR ABONNENTER Man kan godt forstå, at den franske journalist Olivier Guez har kastet sig over historien om Josef Mengele – nazilægen og krigsforbryderen, som efter krigen flygtede til Peróns nazivenlige Argentina, hvor han rådnede op som en fri mand.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind