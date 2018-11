'Udenfor pesthospitalet': Omhyggelig forfatter hylder afdøde Jan Sonnergaard i ny digtsamling Nicolaj Stochholms tiende digtsamling er forbløffende gammeldags, og ind imellem de rigelige digte om digtekunst, metafysik og herreværelse er den også ganske gribende.

Jeg er lidt perpleks, da jeg har læst Nicolaj Stochholms tiende digtsamling ’Udenfor pesthospitalet’. Jeg havde glemt, at der stadig findes digtere, som skriver vaskeægte digte med velordnede strofer og taktfaste linjer, som med omhu skænker hvert eneste digt en passende titel, som fortsat lader sig løfte af patos, og som vedholdende sværmer for jeget og digtningen i digtet. Det er helt utroligt, men sådan en digter er og bliver Stochholm.

’Udenfor pesthospitalet’ handler om tabet og sorgen ved at miste sin far. Digtene handler også om at genoverveje sig selv, om at gå den man var grundigt efter i sømmene.

Lidt for selvoptaget

Det er – heldigvis jo – stof, der egner sig til Stochholms gammeldags måde at digte på. Når man skriver om døden, går det an at være patosfuld. Men selv om Stochholm kan sit kram, kammer flere af digtene over i det selvhøjtidelige og selvoptagne.

Jeg har det f.eks. svært med de digte, hvor digterjeget – i hvert fald tilsyneladende – gør op med sig selv. I et af samlingens første digte, ’Digteren undskylder’ beklagerjeget, at han har været for opslugt af sig selv og sine egne, opdigtede verdner:

»undskyld fordi jeg har været/ så skamløst optaget af mig selv/ mit jeg og mine virkeligheder/ at de ikke gav plads til mit liv«.

Det ligner et øjeblik selvindsigt. Men digterens opgør med sig selv betyder i sidste ende blot, at Stochholm finder anledning til fortsat at skrive digte, der kredser om digteren selv. Måske der er en koket og tilsigtet ironi i det paradoks. Uanset hvad synes jeg hverken, det er frydefuldt eller oprørende at læse digterens digte om digterens kvababbelser ved at digte.

Nicolaj Stochholm:Udenfor pesthospitalet. Gyldendal, 60 sider. 199,95 kr.

Stochholm går også i rette med sin gamle hang til at spalte jeget. Det er emne for digtet ’Min skygge taler’, hvor Stochholm i samme omgang har held til at spille læseren et pus:

»Aldrig har afstanden været større/ mellem den jeg er og det jeg/ som skriver og betragter dette/ nu, hvilken sjusket overleveret/ ting fra min ungdoms hitmageri./ Jeg skulle jo blot grifle noget/ i den retning, så nikkede de/ dystre fædre og gav et legat«.

De første par linjer, som et øjeblik lader til at være en frisk åbning på et nyt digt, viser sig med ét slag at være et gammelt citat fra et af ungdommens tidlige digte. Den omvending er bestemt elegant. Men da digtet er læst til ende, tænker jeg først og fremmest: Hvis digteren virkelig har sat punktum for fordums digte om spaltede jeger, hvorfor bliver han så ved? Hvorfor spalter han ufortrødent sig selv i ham, der er nu og ham, der var engang?

De bedste digte i ’Udenfor pesthospitalet’ drejer sig om den døende far

Måske fordi Stochholm immervæk fascineres af det tvedelte. Mange af digtene er bygget op om en akse, så dualiteterne kan stå og skyggebokse: kroppen mod sjælen, livet mod døden, historien mod det flygtige nu og Stochholm mod sit yngre digterjeg. Skulle der i ’Udenfor pesthospitalet’ være anslag til et hamskifte, er det på en baggrund af gyldne modsætninger. Jeg er ikke i tvivl om den filosofiske dybde i Stochholms digtning, men finder mig ikke til rette i hans verdensbillede, som ulmer af romantisk metafysik.

De bedste digte i ’Udenfor pesthospitalet’ drejer sig om den døende far. I dem er stoffet stort og alment nok til at suge og rumme Stochholms patos. Den første strofe i digtet ’Indgang’ skildrer f.eks. med klar indsigt, hvordan man afventende tager forskud på sorgen. Man ved, den kommer, men ikke hvordan den vil føles:

»Skal jeg nu græde for den sorg/ som jeg ved vil komme uden/ jeg ved hvordan den vil lande.«

Når Stochholm derimod skriver et digt til Jan Sonnergaard, bliver jeg naturligvis rørt og truffet af Sonnergaards korte liv, men jeg får også fornemmelsen af at stå og lure ind i herreværelset:

»Du var dine venners/ hædersmand, dine/ læseres generøse mester/ og dine kæresters/ levemand, det giver/ ingen mening at tegne/ en hel cirkel for et/ i radius halvt levet liv/ intet rimer, intet svarer/ det er søde Jan der er død«.

Det føles knapt så universelt, og den fornemmelse vækker faktisk flere af samlingens digte – f.eks. digtet ’Stjerneanis’, hvor digterjeget læser Ole Sarvig, mens han sulten lytter til den elskede, der klirrer i køkkenet.