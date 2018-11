5 hjerter til bekymrende og tankevækkende bog: Vejen til trældom går gennem Putins bizarre filosofiske forbilleder Den amerikanske historieprofessor Timothy Snyders bog om, hvordan Rusland undergraver Vesten og de teorier, der ligger bag, er dybt fascinerende – og urovækkende – læsning.

Ideer betyder noget. Det glemmer man let i Danmark, hvor filosofi og idéhistorie ofte bliver betragtet som lidt gammeldags, og alt kan synes at handle om tal, økonomi og bundlinjer. Men ideer har igen og igen forandret verden. Og den proces er ikke slut.

Tværtimod, mener den amerikanske historieprofessor Timothy Snyder i sin nye tankevækkende bog, ’Vejen til ufrihed’. Snyder har tidligere skrevet om de uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden, der blev begået i Øst- og Centraleuropa i 1930’erne og 1940’erne og er ekstremt bekymret over udviklingen i disse år. Han trækker ikke eksplicit linjen tilbage til Hitler og Stalin, men pointen er klar. Friheden er på retræte – og det er ikke et tilfælde, men led i en bevidst plan.

Boganmeldelse









Timothy Snyder: Vejen til ufrihed Oversat af Anders Nygaard. 400 sider, 299,95 kr. Gads Forlag. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Snyder indleder med at pege på en vigtig sondring på to aktuelle former for politik, der er gift for demokratiet.

Den første er ’uundgåelighedens politik’, hvor den grundlæggende tanke er, at historien bevæger sig i en klar retning og det bare gælder om at hænge med. Det gjaldt kommunisterne, der ventede på verdensrevolutionen, men det gælder i høj grad også dem, som tror, at de frie markeder er menneskehedens endemål. »Der er ikke noget alternativ«, skriver Snyder om denne gruppes kampråb – noget, enhver, der har oplevet de danske regeringer tale om ’nødvendighedens politik’, vil nikke genkendende til. Dette er at »gøre livet til en søvngang mod en grav, der allerede er gravet, på et gravsted, der allerede er købt«, som Snyder elegant formulerer det i bogens allerførste afsnit. Alene det burde gøre bogen til pligtlæsning for alle danske politikere.

Men der er også en anden form for politik, det, Snyder kalder ’evighedens politik’. Her er historien cyklisk, verden kan ikke blive bedre, og nationen er et offer, der igen og igen bliver angrebet af de samme velkendte fjender. I denne version kan regeringen ikke som sådan hjælpe samfundet fremad, men blot stå vagt, forsvare det og genopbygge det.

Det er den slags politik, der føres i Rusland, og som ligger bag en stor del af den højreradikale nationalisme – nostalgien efter en delvis fiktiv fortid, som styrer udviklingen fremover. Det er ikke i sig selv hverken nyt eller overraskende, men Snyder gør sig den ulejlighed at dykke ned i, hvilke personer og politiske filosofier Vladimir Putin hylder. Og det er sære og urovækkende skikkelser.