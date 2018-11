Klumme: Skønlitteraturen handler om penge. Læs selv! Drop avisartikler og fagbøger, læs fiktion, hvis du vil forstå den politiske økonomi, skriver Mikkel Krause Frantzen i denne klumme.

Jeg havde egentlig tænkt mig, at denne klumme skulle handle om, hvor nationalistisk dansk litteraturkritik er. Men så besluttede jeg mig for at lade være. Det var alligevel for småt.

Jeg besluttede mig i stedet for at skrive en klumme om, hvordan man skal læse romaner og digte, hvis man vil forstå vor tids politiske økonomi. Som Bernard Maris skriver i sin bog om Michel Houellebecq, ’Økonomen Houellebecq’, skal man ikke læse økonomiske fagbøger, nej, man skal læse skønlitteratur!

Man kan for eksempel læse Houellebecq, hvis man gerne vil have en nådesløs skildring af, hvordan finansialiseringen har holdt sit indtog, ikke bare på markedet eller i staten, men i selve hverdagslivet og de mellemmenneskelige relationer. Nu er mennesket nemlig en ressource, eller kapital endda.

Og tid er noget, man investerer. Og selvet er noget, man optimerer. Og konkurrencen bliver mere og mere intens – i det, der allerede i Houellebecqs debutroman fra 1994 hed den udvidede kampzone. Det kan en forfatter som ham sige noget (nedslående) om.

Men kan også læse Don DeLillo, ’Players’ fra allerede 1977, eller ’Cosmopolis’ fra 2003. I sidstnævnte er hovedpersonen finansmanden Eric Packer, som romanen igennem kører rundt på Manhattan i sin limo. Selv om bogen foregår i New York, er der tale om en uvirkelig verden af ren virtualitet. Hvad betyder det?

Det betyder for eksempel, at finansielle produkter som derivater ikke længere har eller behøver at have en materiel basis. Man er ikke nødsaget til at handle med ting, nej, man kan handle med prisforskelle, med afledte af afledte af afledte produkter, man kan handle med tid, med fremtid. Og penge har også mistet deres materielle karakter. I vor tid, skriver DeLillo, har penge mistet deres narrative kvalitet, de er begyndt at ’tale med sig selv’.

Der er også Robert Harris. Hans thriller ’The Fear Index’ fra 2011 er præget af en tilbundsgående forståelse af den komplicerede finansverden. Hovedpersonen er her dr. Alexander Hoffmann, som er direktør i en hedgefond i Schweiz. Her har han i samarbejde med en række kvantitative analytikere, de såkaldte quants, udviklet en algoritme, som på de datadrevne finansmarkeder viser sig i stand til at generere gigantisk profit.

Men gradvis får denne algoritme sit eget liv, den køber og sælger ting ud fra logikker, som selv dens skabere, Hoffmann og hans videnskabsmænd, ikke forstår. Algoritmen bliver med andre ord vor tids Frankenstein-monster i denne thriller.

Og Hoffmann selv bliver mere og mere sindssyg. Det skal man læse romanen for – ud over den elementære spænding: dens portræt af de affektive og patologiske konsekvenser af nutidens finansspekulation. Man skal læse den, hvis man også gerne vil have et indblik i den finansielle verdens prædikative teknologi og vanvittige fart.

Man kan også læse den for en genopfriskning af den historiske majdag i 2010, hvor der både var valg i England, kriseoptøjer i Grækenland og det den dag i dag stadig meget mystiske flash crash.

Jeg synes, man skal læse disse romaner. Det er i hvert fald en bedre idé end at læse økonomiske fagbøger eller de analyser i aviserne, der alle som én bliver ved med at tale om bankfolks moral, brodne kar, personsager, grådighed. Som om det var det, der stod på spil.

Man kan selvfølgelig spørge sig selv: Er det ikke lidt trist, at man skal gå til skønlitteraturen for at få en egentlig beskrivelse af, hvad det er, der foregår.

Eller til HBO-serien ’The Deuce’ for at få leveret en sandhed som denne: »It’s not morals, it’s money«.