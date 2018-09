Kulturforsker: »Vi kan enten dedikere os til radikal modstand mod kapitalismen eller læne os tilbage og se det hele springe i luften« Christian Lollike har skrevet teaterstykket ’Revolution’ ud fra lektor Mikkel Bolts marxistiske skrifter. Men er det ikke komplet latterligt at tale om revolution i dag? Det spørger vi kulturforskeren om.

Hvorfor er der behov for en revolution?

»Fordi vi befinder os i en historisk situation, der er kendetegnet af kriser og sammenbrud. Det gælder på det personlige plan med depressioner og stress – flere og flere unge mennesker har det ad helvede til. Og det gælder på det store plan med politiske kriser, finanskriser, forskellige former for postfascistiske tendenser og en klimakrise«.

Men flere forskere peger på, at det går bedre for verden end nogensinde før?

»De analyser vil jeg gerne bestride. Jeg mener, de er ekstremt forsimplede. Der er masser af tegn på, at tingene ikke fungerer, og som stiller spørgsmål ved den måde, vores samfund er indrettet på. Noget af det, som er allermest præsent, er klimakrisen, den biosfæriske nedsmeltning. Der er en bred enighed om, at vi simpelt hen er nødt til at indrette samfundet på en anden måde. Medmindre vi altså med ro i sindet kan se hen imod, at alt liv på jorden vil forsvinde«.

blå bog Mikkel Bolt Født i 1973. Kunsthistoriker og lektor i kulturhistorie på Københavns Universitet Har skrevet adskillige bøger om kunst og politik, heriblandt ’Avantgardens selvmord’, ’Krise til opstand’ og senest ’Trumps kontrarevolution’. Teaterstykket ’Revolution’ er skrevet af Christian Lollike, baseret på Mikkel Bolts bøger. Det havde premiere 15. august.

Er der ikke noget lidt latterligt og bedaget ved at tale om revolution?

»Jo. Det er da totalt patetisk at kalde et teaterstykke for ’Revolution’. Og det er det, fordi vi ikke længere har et revolutionært sprog til rådighed. Når vi taler om revolution i dag, tænker vi enten på Stalins terror eller på den seneste iPhone, som er en »teknologisk revolution«. Begrebet er helt tømt for den radikale politiske betydning, det tidligere havde«.

»Man kan sige, at der ved siden af de mange kriser også er en krise i selve forestillingen om revolution. Vi kan slet ikke forestille os en anden verden. Der er ikke nogen af os, som aner, hvad vi skal gøre for at forandre verden. Skal man begynde at købe økologisk, skal man smadre sin computer, eller hvad fanden skal man stille op?«.

Denne her politiske afmagt, hvad kommer den af?

»Den kommer af, at verden allerede er der, og derfor er det svært at se andet. Men samtidig med at vi føler, at vi ingen handlekraft har, er det vigtigt at pointere, at der faktisk er massevis af opstande og oprør rundtomkring«.

Hvad kan et teaterstykke gøre?

»Stykket er selvfølgelig ikke en revolution, bare fordi det hedder ’Revolution’. Det er klart. Men den moderne kunsts eksperimenter har altid haft en betydning i forhold til at forberede mennesker mentalt på forandringer. På den måde kan det gøre en forskel«.

»Selvfølgelig forestiller vi os ikke, at folk går ud af teatret og pludselig sætter gang i en revolution. Selv om det er den drøm og det håb, den moderne kunst altid har næret, samtidig med at den har været pinligt bevidst om, at det er en narresut, at revolutionen finder sted et andet sted«.

Her til sidst: Kommer revolutionen?

»Ja, det tror jeg«.

Hvornår?

»Hvis vi skal gøre noget ved klimadestruktionen, har vi kun et par årtier. Vi står over for et valg mellem at dedikere os til radikal modstand mod kapitalismen eller læne os tilbage og se det hele springe i luften. Det bliver bare værre og værre. Som Rosa Luxemburg sagde: Socialisme eller barbari«.