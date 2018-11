Anmelderen er begejstret for ny (u)uhyggelig børnebog: »Aldrig har jeg læst noget lignende«. Rottefængeren Estragon er selv rotte og deler minder fra sin tid som en grådig bedemands assistent.

Det er meget smart, når rottefængeren selv er rotte. Så kan han i ro og mag spise af bedemandens formue. Nippe til femhundredkronesedlerne. Gemme de fine tråde af sølv til sidst. Og synke mæt og glad ned i kisten med alle sedlerne. Sådan er Estragon. Han bader i bunkerne som en anden Joakim von Rotte.

Gaute Heivoll: Estragons historier – Rottefængeren fra Sorø Illustreret af John Kenn Mortensen. Oversat fra norsk af Martin Aitken. Abc, 80 sider, 270 kroner.

Og nu sidder han i sit forede hjem nede i jorden og fortæller organisten Siful om sin tid som assistent hos bedemand Glambek. Det var, kort efter at han forlod Sorø Akademi, hvor han hjalp Ingemann med at skrive ’Dejlig er jorden’ og hilste på hr. Andersen. Siful ligner i øvrigt også en rotte, hvis man skal fæste lid til John Kenn Mortensens portræt. Og det skal man!

Sikke en historie. Den ligner noget, der er hevet op af gravkammeret. Siderne er som gammelt pergament, farven er jordslået, illustrationerne er kuldslåede, og teksten slår som en norsk trækølle i overstørrelse. Den hele historie er skabt i skøn samdrægtighed imellem den danske tegner og Gaute Heivoll, der vil være kendt for flere bøger for voksne – ikke mindst ’Før jeg brænder ned’ fra 2010.

Han har også andre bøger for børn på sit cv, men de er (endnu ikke) udkommet her i Sorøland. De to ophavsrotter har tænkt sig at skabe en bog om hver af de syv dødssynder. De får dog her allerede skovlen under tre af dem: grådighed, gerrighed og dovenskab.

Stille og roligt kradser man sig ind bag panelerne. Man lurer gennem sprækker og knasthuller sammen med tegner Mortensen, der her yder sit bedste/værste. Bedemand Glambek er ikke nogen rar herre. Han glædes kun ved store sedler. Og han hader rotter. Først fjerner Estragon alle fælderne, så neutraliserer han giften og køllen, og til slut serverer han sin specialitet – Sorø-buddingen – for byens spidser, så de får ondt i maven, og den ene må dø.

Det hele fortælles fra en hyggelig kiste til akkompagnement af kirkelys og altervin. Aldrig har jeg læst noget lignende. Hygge i uhyggen. Klarhed i mørkningen. Fortalt med overskud og et skummelt grin. Hvad kan det ikke blive til?