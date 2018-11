Anmeldelse af fire små værker på 28 sider: Letland er et tegneserieland, tegneserieland Et græsrodsforlag er lykkedes med at skabe en tegneseriekultur i det baltiske land.





Småt er godt, når det lettiske forlag Kuš! formidler tegneserietalenter fra hele verden. I det seneste spraglede kuld af minicomics møder vi både en talende hund, en entusiastisk arbejdsgiver, en kvindelig tattoo-pioner og en svampesamlende eneboer.

David Schilter og Sanita Muižniece er duoen bag det lille græsrodsforlag, der i 2007 satte sig for at skabe en tegneseriekultur i et land, der praktisk talt ingen havde – og hvor oversatte tegneserier var en by i Rusland. Og gennem workshops, festivaler, antologier og udvekslingsprogrammer er opgaven faktisk lykkedes for Kuš!. For selvom det stadig ikke vrimler med tegneserieforlag, er Letland blevet et tegneserieland, der viser vejen med en vild og varieret strøm af serier skabt af fortrinsvist yngre kunstnere fra hele verden.



Sammen med kvartalsantologien ’š!’ er forlagets flagskib udgivelsesserien ’mini kuš!’, små 28-siders hæfter, af unge og etablerede – ofte eksperimenterende – serieskabere udgivet på engelsk. Mens serien tæller rutinerede navne som Roman Muradov, Tommi Musturi og Michael DeForge, er de altid engelsksprogede ’mini kuš!’-udgivelser første skridt ud til et internationalt publikum for mange af bidragyderne. I seneste omgang miniværker, imponerende nummer 67-70, præsenterer ’mini kuš!’ sprudlende tegneserier på kryds og tværs af Europa, fra både udkant og hovedland.

Glæde ved pen og papir











Erlend Peder Kvam: Weekend, mini kuš! #68. Kuš!, 28 sider, €6.00 hos forlaget.

I norske Erlend Peder Kvams spektakulært farvestrålende ’Weekend’ er hovedpersonen Silvan en lyserød kæmpe med savtakket hår, blå overalls og gule sandaler. Han er den entusiastiske arbejdsgiver på en fabrik, hvor arbejderne græder, når han modvilligt lukker biksen og får sine siamesiske tvillingesønner på besøg til middag. I en komplet syret og højrøstet mærkværdighed af en fortælling ruller Erlend Peder Kvam et bizart univers ud, hvor former og farver pulserer hektisk og hvor ’work/life-balancen’ konstant tipper.



På en sært inspirerende måde fremstår ’Weekend’ som et lynkursus i livsglæde, og Silvan rammer hoved på sømmet, når han med åbenbaringens stråleglans i øjnene udbryder: »I hereby present to you the inexhaustible source of self-entertainment: pen and paper!«.

Blå bog Erlend Peder Kvam Norsk tegneserietegner født i 1994.

Studerer på Kunsthøgskolen i Oslo og Hochschule für Grafik und Buchkunst i Leipzig.

Har bidraget til seneste nummer af det norske forlag Jippis traditionsrige antologiserie ’Forresten’.













Lote Vilma Vītiņa: Worms, Clouds, Everything. mini kuš! #70. Kuš!, 28 sider, €6.00 hos forlaget.



Lettiske Lote Vilma Vītiņa har skabt en anderledes stille, næsten diminutiv ikke-fortælling om en E.T.-lignende eneboer og hendes enorme passion for svampe – og det passer perfekt til miniformatet. ’Worms, Clouds, Everything’ mediterer over livets små glæder på en måde, der hverken virker frelst eller fortænkt.

Fede tuschtegninger og fine akvareller forenes i en underskov af små tableauer trykt på farvet papir: lavendel, okker, gråblå. Der er ikke rigtig noget plot – eneste bid af handling er en omtåget svampehallucination – men en stemningsfuld blanding af melankoli og lethjertet humor gør ’Worms, Clouds, Everything’ til en charmerende og eftertænksom historie.