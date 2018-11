Næsten 1.000 bøger forbydes til bogfestival i Kuwait Det lyder måske omsonst at holde en bogfestival, hvor der er forbud mod litterære klassikere. Ikke desto mindre er blandt andet Dostojevskijs 'Brødrene Karamazov' blevet forbudt ved en festival i Kuwait.

I Gabriel García Márquez’ moderne klassiker ’100 års ensomhed’ er der en scene, hvor en kone ser en dreng stå nøgen på en balkon med filtret hår og »et imponerende lem som hudlapperne ved en kalkuns næb«.

En beskrivelse, der simpelthen er for fræk for censurmyndighederne i Kuwait, der har forbudt bogen sammen med en række andre litterære klassikere.

Siden 2014 har landet, der ellers typisk bliver set som en form for intellektuelt helle i den konservative persiske golf, forbudt næsten 4.500 bøger, og i forbindelse med en aktuel bogmesse har der været gang i afvist-stemplet på censurkontoret i den hovedrige oliestat.

I alt er 948 bøger blevet forbudt i forbindelse med Kuwaits internationale bogfestival, der kører frem til 24. november. Det siger festivalens leder, Saad al-Anzi, til The Guardian.

Ingen Dostojevskij

En af de bøger, der aktuelt er blevet forbudt er Dostojevskijs ’Brødrene Karamazov’. Bogen diskuterer blandt andet Guds eksistens. Nej tak til det.

Disneys udgave af ’Den Lille Havfrue’ er faldet for nøgenshedskriteriet, fordi den tegnede havfrue er iført bikinitop. Helt i George Orwells ånd er hans bog ’1984’ også forbudt.

Gennem efteråret har der i Kuwait været protester mod bogcensuren. Blandt andet er bøger blevet hængt op i palmer i hovedstaden Kuwait City for at gøre opmærksom på problemet.

Til New York Times har Informationsministeriet udtalt, at Kuwaits bogmesse modbeviser kritikken.

»Over de sidste fire år er kun 4.300 bøger ud af 208.000 blevet forbudt - det svarer til, at to procent er blevet forbudt, og 98 procent er godkendt«, udtaler Muhammad Abdul Mohsen al-Awash, assistent for landets informationsminister.

Modsat mener kritikere, at Kuwait over de seneste år er rykket i en mere konservativ retning, der forbyder bøger, der ellers tidligere uden problemer ville være til at få.