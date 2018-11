2900 happiness: Skarp og veloplagt Hellerup-fortælling udstiller vores drømme om det perfekte liv Lotte Kaa Andersen leverer endnu en gang skarp og underholdende livsstilsanalyse i sit afsluttende bind om livet på Hambros Allé.

Villaen på Hambros Allé, en af de dyreste adresser i Hellerup nord for København, udgør rammen omkring Cille og Ask og deres to mindre børn.

De har kæmpet for at bevare deres hus, efter at det under finanskrisen viste sig, at de havde købt for dyrt og faktisk blev teknisk insolvente. Huset var en ruin.

Boganmeldelse









Lotte Kaa Andersen: Syv sind Rosinante, 305 sider, 250 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

De tre K’er, som enhver husejer ved hvad er, nemlig fejl og mangler ved boligen, kommer til stå for »krak, katastrofe, kæmpeidioter«, som det vittigt hedder i Lone Kaa Andersens veloplagte og satiriske billede af livet på den villavej, som turistbusser valfarter til for at se, hvordan livet på solsiden tager sig ud.

Nu skal familien på en drømmeferie til Sydfrankrig, som Cille har arrangeret efter alle kunstens og ugebladenes regler. Men på vej i bilen til lufthavnen beder hun sin mand stoppe op og sætte hende af. Hun kan ikke tage med og går simpelthen hjem med rullekufferten på slæb, væk fra sin chokerede familie.

Ask er partner i et berømt konsulentfirma, arbejder i døgndrift, og Cille har, siden hun blev arbejdsløs under finanskrisen, klaret sig igennem som freelancer. Nu vil en gammel ven have hende som virkelig medarbejder. Et par dage om ugen i Aalborg, hvor hans firma ligger, kan det ikke lade sig gøre?

Skænderiet mellem Ask og Cille aftenen før ferien handler om, at Ask modvilligt går med til at »vise sin gode vilje, prøve at leve med det, men jeg kommer aldrig til at respektere det«.

Cille anfører, at hun beder ikke om hans tilladelse, hun beder om hans støtte. Den kan hun ikke få, for hun er jo i gang med at bryde deres drøm ned. Den hedder: »Det gode liv, den store kærlighed, den lykkelige familie, det perfekte hjem, den personlige succes«. Det vil vi jo alle gerne have. Det kræver bare en serviceperson i døgndrift.

Jakkesætmændene kører naturligvis deres børn i børnehave og skole – når de er hjemme – for at signalere, at de er moderne fædre med et vellykket familieliv. Med mobiltelefonen for øret. Nu mener Cille, at de på en måde bare har »ekspederet« dagene.

Livsstilsklicheer

Dette er udgangspunktet for den skarpe og veloplagte analyse af familie, ægteskab og livsstil fra finanskrisen til i dag, som Lotte Kaa Andersen påbegyndte med romanerne ’Hambros Allé 7-9-13’, efterfulgt af ’100 dage’. Med sin slagfærdige prosa udstiller hun vores drømme om det perfekte liv.

Dette tredje og afsluttende bind hedder ’Syv sind’. Titlen henviser både til, at der er syv mennesker, der her konfronteres med deres tilværelse, og at nogle af dem er i syv sind med hensyn til deres liv.

Line har, efter hendes mands familefirma kollapsede, og han begik selvmord under presset, fået et nyt liv med en ceo, der arbejder for en stor international fond. Men helt regelret går det ikke til med pengestrømmene, opdager hun, mens hun sidder på et luksushotel i det steghede feriehelvede Dubai og ørkesløst venter på, at de får deres recidency. Hun shopper som besat og kan ikke få den overanstrengte mand i tale.Ejendomsmægleren Kaare, der ikke ligefrem kommer fra det miljø, har arbejdet sig fremad og op, men ægteskabet er som en frostboks, og sønnen Lukas, der er droppet ud af gymnasiet, kan ikke tage sig sammen til andet end at ligge i sofaen og blive opvartet.