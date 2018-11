Tre hjerter: Michelle Obamas biografi er først og fremmest historien om et menneske USA's tidligere førstedame har skrevet en bog, der kan læses på et hav af forskellige måder. Fra ren forretning til let underholdning til en historisk beretning.

FOR ABONNENTER Da den dengang 25-årige Michelle Robinson hørte, at hun skulle være praktikvejleder for en populær jurastuderende ved navn Barack Obama, var hun mest af alt lidt lunken ved tanken. Der er altid noget suspekt ved en sort mand, som alle de hvide er vilde med, skriver hun i sin biografi, der dækker hendes liv fra barndommen over studietiden, mødet med Barack og deres fælles liv samt vejen til Det Hvide Hus og ud igen. Alt sammen uden omsvøb, hudløst ærligt og fuldstændig umuligt ikke at blive revet med af. Det er for fanden en historie om et menneske, først og fremmest.